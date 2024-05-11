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Главный тренер «Ванкувера» оценил игру Макдэвида и Драйзайтля во втором матче серии

Главный тренер «Ванкувера» оценил игру Макдэвида и Драйзайтля во втором матче серии
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Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Рик Токкет после второго матча серии плей-офф НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (3:4 ОТ) высказался об игре нападающих соперника — Леона Драйзайтля и Коннора Макдэвида.

«Макдэвид и Драйзайтль были просто нереальными сегодня вечером» — приводит слова Токкета журналист и инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Форварды «Ойлерз» поучаствовали во всех заброшенных шайбах своей команды и набрали по четыре (1+3) очка каждый, забив гол и оформив ассистентский хет-трик.

Благодаря их результативной игре, «Эдмонтон» одержал первую победу в серии и сравнял счёт — 1-1.

Следующий матч соперников состоится 13 мая на домашнем льду «Ойлерз». Начало в 4:30 мск.

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