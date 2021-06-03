Похоже, немцы решили повторить олимпийское чудо, где они завоевали серебряные медали, и знатно пошуметь на ЧМ.

Невероятная победа Германии! Чудом спаслись в концовке и выиграли после супербуллита!

Четвертьфинальный матч между сборными Швейцарии и Германии был поставлен первым, более ранним игровым слотом. Команды встречались друг с другом на льду олимпийского центра Риги, а обслуживали встречу россиянин Евгений Ромасько и латвиец Андрис Ансонс. Оба, кстати, судьи КХЛ.

Швейцарцев российские болельщики прекрасно помнят по игре в рамках группового этапа, когда наша команда переиграла соперника со счётом 4:1. Кстати, коллектив Патрика Фишера до последнего наступал россиянам на пятки, но всё же пропустил игроков Валерия Брагина на первую строчку группы.

«На третий период мы вышли настроенными, игра была равной, но затем мы отпустили нити. Мы не были достаточно сконцентрированы. России просто была нужна пара моментов, и они реализовали свои шансы.

Это немного расстраивает. Швейцария хорошо боролась. Мы не давали России многого. Они забили гол в большинстве при нашем единственном удалении. Это была напряжённая игра, но мы не смогли достичь успеха. Необходимо учиться на ошибках», — заявил после той игры звёздный нападающий швейцарцев Нико Хишир.

В результате сборная Швейцарии заняла второе место в группе и получила себе в соперники не Канаду (как Россия), а более скромную на первый взгляд Германию. Но немцы провели групповой этап достойно, стали третьими и явно не намеревались останавливаться на достигнутом.

В первом периоде защитник Рамон Унтерзандер получил точный пас на клюшку от партнёра и нанёс бросок с близкого расстояния в ближний угол. К голкиперу Матиасу Нидербергеру, конечно, в этом голе есть вопросы.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Стоит отметить и «2+10», которые выписали Маттиасу Плахте. Удаляться в такие моменты никак нельзя.

Во второй двадцатиминутке швейцарцы упрочили своё лидерство. Немцы напоролись на контратаку, Фабрис Херцог получил пас на пятак и в упор расстрелял голкипера.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Однако не пропустить у швейцарцев не получилось. Том Кюнхакль активно работал на пятаке и в итоге всё же протолкнул шайбу в ворота Леонардо Дженони. Лавка немцев буквально вскочила от радости. Очень важный гол для Германии. По сути, оставлявший их в игре.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

В концовке третьего периода после замены голкипера на шестого полевого хоккеиста Леон Гаванке сделал счёт 2:2 и перевёл игру в овертайм. Вот это развязка и спасение!

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Там сильнейшего выявить не удалось, а в серии буллитов немцы переиграли соперника и вышли в полуфинал! Последний буллит получился просто роскошным, не иначе как супербуллит в исполнении Марцеля Нёбельса, уложившего вратаря и протолкнувшего шайбу за ленточку с неудобной руки.