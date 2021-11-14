Панарин проснулся! Положил два классных гола, взбесив 15 тысяч зрителей

Про российского лидера «Рейнджерс» Артемия Панарина в этом сезоне слышно не особо много: Хлебушек играет не так ярко, как в прошлые сезоны в Нью-Йорке и не заставляет говорить о себе, как тот же Овечкин.



В первых 13 матчах сезона Панарин набрал 13 очков, но при этом забил всего две шайбы. Ассистов у Артемия всегда было больше, чем голов, но перекос был не таким существенным. Однако приезд «синерубашечников» в гости к «Коламбусу», клубу, из которого Панарин и перебрался на Бродвей, многое изменил. На некогда домашней арене Хлебушек проснулся.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин первым пропустил в этом матче от Якуба Ворачека, но под конец периода Панарин сравнял счёт, забив третий гол в сезоне. Строум и Фокс вывели Артемия на пустые ворота, вратарь «Коламбуса» Мерзликин чуть не сотворил чудо-сейв, но шайба всё же зашла за ленточку.

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Во втором отрезке хозяева снова вышли вперёд, но через 43 секунды после гола Эрика Робинсона Крайдер сделал 2:2, а по прошествии ещё 36 секунд фанаты «Рейнджерс» праздновали дубль Панарина! Артемию удался потрясающий бросок с самую девятку.

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Надо сказать, что в Коламбусе продолжают с особой «теплотой» приветствовать Панарина — многие фанаты не могут простить Артемию, что он в своё время покинул штат Огайо ради Нью-Йорка. Каждый раз, когда Хлебушек приезжает со своей новой командой в гости к «мундирам», фанаты «Блю Джекетс» встречают дружным «бууу» каждое его действие с шайбой. Сегодня же Панарин сделал дубль, чем особенно сильно взбесил 15 тысяч болельщиков на «Нейшнвайд-Арене», дважды освиставших его фамилию после объявления диктором авторов голов.

Ударный отрезок «Рейнджерс» продолжил Джейкоб Труба — в результате гости полностью перевернули ход игры, забив 3 гола за 63 секунды. В начале третьего периода Крайдер оформил дубль, сняв все вопросы о победителе этой встрече.



Действительно, «Рейнджерс» достаточно спокойно довели игру до конца. Правда, на 54-й минуте для «синуребашечников» всё-таки случилось неприятное событие. После броска Владислава Гаврикова шайба попала в форварда «Блю Джекетс» Александра Тексье и юркнула в ворота. Но гораздо больше пропущенного гола «Рейнджерс» огорчила травма, полученная в этом эпизоде Игорем Шестёркиным. Впрочем, «спасибо» за неё стоит сказать защитнику гостей Патрику Немету, который толкнул Тексье прямо на своего вратаря.

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Вместо Шестёркина доигрывать матч вышел Александр Георгиев. На его долю пришлось всего два броска, с которыми Георгиев справился без проблем. 5:3 — победа «Рейнджерс», благодаря которой они продолжают плотно преследовать «Вашингтон» в Столичном дивизионе.



После этой игры хочется пожелать Шестёркину скорейшего выздоровления, а Панарину — продолжать в том же духе.