«Энергия носорога, грация робота!» Крутой победный гол Тренина. Видео

Россиянин разыгрался не на шутку и стал героем матча с «Анахаймом». Не только забил, но и выдал невероятной красоты передачу не глядя.

Голы и даже передачи – далеко не главная обязанность Якова Тренина в «Нэшвилле». Он – рабочая лошадка, играет в сдерживающем звене, проводит силовые, выходит на меньшинство. Но в сегодняшнем матче с «Анахаймом» Тренин проявил себя как заправский распасовщик и снайпер и стал главным героем (и второй звездой) матча.

«Нэшвилл» вернулся домой после крайне неудачного выезда в Канаду, где проиграл «Торонто» и «Монреалю» с общим счётом 3:9. «Нам нужно перезагрузиться, быть готовыми вынести урок из двух прошлых матчей. Надо улучшить определённые моменты игры, это – наш фокус перед матчем с «Анахаймом», — говорил главный тренер команды Джон Хайнс.

Тренин, очевидно, воспринял эти слова серьёзно – уже в первом периоде, в конце длинной смены он оказался на льду с Райаном Джохансеном и убежал с ним в быструю атаку. Россиянин выдал великолепную передачу за спину не глядя, точно на крюк канадцу, который выстрелил в девятку.

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Матч был равным и обоюдоострым, обоим вратарям хватало работы. Один из лучших игроков «Анахайма» в этом сезоне Трой Терри мог сравнивать счёт в начале второго периода, когда шайба отскочила к нему на пятачок. Однако Юусе Сарос успел перестроиться и отразить бросок плечом. В этом матче закончилась впечатляющая серия Терри, который набирал очки 16 матчей подряд.

Счёт в итоге сравнял вернувшийся после травмы Рикард Ракелль, но «Нэшвилл» тут же прибавил, вскоре заработал большинство, и Микаэль Гранлунд прицелился и пробил Джона Гибсона шикарным кистевым.

Инициатива переходила от одной команды к другой, и в начале третьего периода «Анахайм» вновь сравнял счёт, причём совершенно курьёзным образом. Джейми Драйсдейл набрасывал от синей линии, шайба летела мимо ворот, но после череды удивительных рикошетов прошла в сетку. Такое нарочно не придумаешь, это надо видеть!

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В середине третьего периода Тренин забросил сам – эта шайба стала для него второй в сезоне и первой в карьере – победной! Со вбрасывания в своей зоне Тренин бросился в отбор, смог вывести шайбу в среднюю зону, потом выцарапал её у Гецлафа у борта и побежал вперёд. Кевин Шаттенкирк пытался помешать Тренину, бил по клюшке, но россиянина в этот момент было не остановить. С защитником на плечах он послал шайбу над плечом Гибсона!

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«В этом голе Якова Тренина — энергия несущегося носорога, грация робота НАСА и целеустремлённость отвергнутого любовника!» — в восторге написал журналист AtoZ Sports Алекс Догерти.

Хайнс тоже был доволен: «У Тренина есть атакующие способности. Его звено играет жёстко, пользуется своими габаритами, но эта тройка так эффективна потому, что у них есть атакующее мастерство, они могут забивать голы. Когда им представляется шанс, они могут выстрелить, и сегодня Тренин это продемонстрировал».

«Як будет скромничать, но он сыграл невероятно в этом моменте. Нашёл пространство, выиграл всю борьбу и забил красивейший гол. Нам было нужно, чтобы кто-то проявил себя. Тренин в умопомрачительном стиле взял игру на себя, раз шесть вышел победителем из силовой борьбы, чтобы убежать в атаку и нанести бросок. Он провёл великолепный матч и сделает то же самое в среду», — сказал Райан Джохансен.

«Доволен тем, как мы среагировали на два поражения. Мы вышли заряженными и добились победы. Мне кажется, у меня всегда возникают моменты, просто раньше шайба не шла в ворота. Сейчас идёт», — с улыбкой сказал Тренин, который отличился во второй раз в последних пяти матчах. Так недолго и разыграться до лучшего сезона в карьере!