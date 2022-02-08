«Русские всерьёз воспринимают этот матч». Что пишут в Швейцарии перед игрой с нашими на ОИ

Уже завтра мужская сборная России по хоккею начнёт свой путь на Олимпийских играх – 2022 в Пекине. Первым соперником команды Алексея Жамнова станет сборная Швейцарии. В местных СМИ практически нет информации о предстоящем матче, однако пара изданий уже готовится к завтрашней игре.

«Россия меньше всех пострадала от отсутствия игроков из НХЛ»

«Без звёзд НХЛ российская команда становится главным фаворитом олимпийского турнира. Во-первых, благодаря игрокам из КХЛ она меньше всех пострадала от отсутствия лучших игроков из Северной Америки. Во-вторых, составы Канады, которая была бы главным фаворитом, если бы НХЛ приехала на Олимпиаду, а также США и Швеции выглядят относительно скромно, по крайней мере, на бумаге.

Команда, возглавляемая Алексеем Жамновым, сформирована вокруг семи олимпийских чемпионов 2018 года, включая трёх звёздных игроков – двух нападающих и одного защитника: бывшего одноклубника Нико Хишира по «Нью-Джерси» вингера Никиту Гусева, который сейчас играет в петербургском СКА, Вадима Шипачёва — капитана московского «Динамо» и лучшего бомбардира КХЛ, а также Вячеслава Войнова — обладателя Кубка Стэнли — 2014 в составе «Лос-Анджелеса» и лучшего защитника предыдущего олимпийского турнира в Южной Корее», — пишет издание 24 heures.

«Полуфинал Олимпиады — реалистичная цель для Швейцарии»

Портал Watson оптимистично рассуждает о швейцарцах как о претендентах на борьбу за медали: «События Олимпиады в Южной Корее не должны повториться для сборной Швейцарии. Серебро ЧМ-2018 укрепило уверенность главного тренера Патрика Фишера и игроков: одно дело – говорить о больших целях, и совсем другое – на собственном опыте знать, что их можно достичь. Полуфинал Олимпиады – реалистичная цель.

О том, какой репутацией пользуется наш хоккей, красноречиво говорит тот факт, что после тренировки во вторник пообщаться с Фишером хотело больше российских журналистов, нежели швейцарских. Очевидно, русские серьёзно воспринимают стартовый матч. Нашего тренера спросили, что он думает о сборной России. Ответы Фишера вполне обычные: «К российской команде большое уважение», «Россия – большая хоккейная держава», и т.д. и т.п.

Эта швейцарская команда не талантливее, чем та, что была четыре года назад. Но она лучше сбалансирована, лучше настроена и лучше подготовлена. Швейцарцы стали опытнее, спокойнее – и лучше?

Физически, технически и тактически швейцарцы достаточно хороши, чтобы играть на одном уровне с любым соперником. Однако в современную эпоху (в 2002-м, 2006-м, 2010-м, 2014-м, 2018-м) пробиться дальше четвертьфинала на Олимпиаде не получалось.

Первая олимпийская медаль с 1948 года очень близко и в то же время очень далеко. Насколько близки триумф и провал на олимпийском турнире без игроков НХЛ, говорит тот факт, что Германия обыграла Швейцарию в 1/8 финала лишь в овертайме, а затем дошла до финала (где проиграла России).

Швейцария-2022 может повторить сюжет Германии-2018? А почему нет?»