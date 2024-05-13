Бобровский одержал третью победу подряд и был признан третьей звездой матча с «Бостоном»

Завершился четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский совершил по ходу матча 16 сейвов. По окончанию встречи вратарь был признан третьей звездой. Отметим, эта победа для Бобровского стала третьей кряду. Два предыдущих матча в составе «Флориды» он также выиграл. Всего в 9 матчах текущего плей-офф у россиянина 7 побед при 89,2% сейвов и коэффициенте надёжности 2,55.

Таким образом, счёт в серии стал 3-1 в пользу «Флориды». Следующий матч состоится 15 мая.

Напомним, в предыдущем раунде «Флорида» в серии обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Бостон» одержал победу в серии с «Торонто Мэйпл Лифс».