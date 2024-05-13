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Форвард «Ванкувера» набрал три очка подряд за один период в матче с «Эдмонтоном»

Форвард «Ванкувера» набрал три очка подряд за один период в матче с «Эдмонтоном»
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» в эти минуты проходит третий матч полуфинала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в рамках которого «Эдмонтон Ойлерз» принимает на своей площадке «Ванкувер Кэнакс». На момент написания новости во встрече начался второй период. Гости ведут со счётом 3:1.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 3-й матч
13 мая 2024, понедельник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Перерыв
2 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Экхольм (Кейн, Нурс) – 05:37 (5x4)     1:1 Линдхольм (Бёзер, Хьюз) – 08:43 (5x4)     1:2 Бёзер (Миллер, Майерс) – 13:17 (5x5)     1:3 Бёзер (Зутер) – 18:33 (5x5)     2:3 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 23:35 (5x4)     2:4 Линдхольм (Миллер, Хьюз) – 37:34 (5x4)    

По ходу первого тайма американский форвард гостей Брок Бёзер записал в свой актив три очка подряд. Сначала он выступил ассистентом в моменте с голом Элиаса Линдхольма, а затем дважды сам поразил ворота соперника.

Отметим, счёт в матче открыли хозяева. Шайбой в их составе отличился Маттиас Экхольм. Однако после этого гости забросили в ворота «Ойлерз» три шайбы подряд.

Напомним, на данный момент счёт в серии игр между командами равный — 1 — 1.

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