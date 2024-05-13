Форвард «Ванкувера» набрал три очка подряд за один период в матче с «Эдмонтоном»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» в эти минуты проходит третий матч полуфинала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в рамках которого «Эдмонтон Ойлерз» принимает на своей площадке «Ванкувер Кэнакс». На момент написания новости во встрече начался второй период. Гости ведут со счётом 3:1.

По ходу первого тайма американский форвард гостей Брок Бёзер записал в свой актив три очка подряд. Сначала он выступил ассистентом в моменте с голом Элиаса Линдхольма, а затем дважды сам поразил ворота соперника.

Отметим, счёт в матче открыли хозяева. Шайбой в их составе отличился Маттиас Экхольм. Однако после этого гости забросили в ворота «Ойлерз» три шайбы подряд.

Напомним, на данный момент счёт в серии игр между командами равный — 1 — 1.