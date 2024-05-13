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Никита Задоров эффектным силовым приёмом отправил на лавку Эвандера Кейна

Никита Задоров эффектным силовым приёмом отправил на лавку Эвандера Кейна
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» в эти минуты проходит третий матч полуфинала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в рамках которого «Эдмонтон Ойлерз» принимает на своей площадке «Ванкувер Кэнакс». На момент написания новости во встрече перерыв перед третьим периодом. Гости ведут со счётом 4:2.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 3-й матч
13 мая 2024, понедельник. 04:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
3-й период
2 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Экхольм (Кейн, Нурс) – 05:37 (5x4)     1:1 Линдхольм (Бёзер, Хьюз) – 08:43 (5x4)     1:2 Бёзер (Миллер, Майерс) – 13:17 (5x5)     1:3 Бёзер (Зутер) – 18:33 (5x5)     2:3 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 23:35 (5x4)     2:4 Линдхольм (Миллер, Хьюз) – 37:34 (5x4)    

По ходу второго периода произошёл необычный эпизод с участием российского защитника «Ванкувера» Никиты Задорова. Он эффектным силовым приёмом отправил на лавку хозяев канадского форварда «Ойлерз» Эвандера Кейна.

ВИДЕО

Оба хоккеиста по ходу матча пока не отличались результативными действиями. Напомним, на данный момент счёт в серии игр между командами равный — 1 — 1. Следующая встреча состоится 15 мая и начнётся в 4:30 мск.

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