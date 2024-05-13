Никита Задоров эффектным силовым приёмом отправил на лавку Эвандера Кейна

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» в эти минуты проходит третий матч полуфинала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в рамках которого «Эдмонтон Ойлерз» принимает на своей площадке «Ванкувер Кэнакс». На момент написания новости во встрече перерыв перед третьим периодом. Гости ведут со счётом 4:2.

По ходу второго периода произошёл необычный эпизод с участием российского защитника «Ванкувера» Никиты Задорова. Он эффектным силовым приёмом отправил на лавку хозяев канадского форварда «Ойлерз» Эвандера Кейна.

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Оба хоккеиста по ходу матча пока не отличались результативными действиями. Напомним, на данный момент счёт в серии игр между командами равный — 1 — 1. Следующая встреча состоится 15 мая и начнётся в 4:30 мск.