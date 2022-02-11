«Он делает хоккей простым». Видео очередного гениального гола Кучерова, восхитившего НХЛ

В Денвере сегодня подавали теневой финал НХЛ — именно «Колорадо» и «Тампу» в межсезонье видели в решающих матчах Кубка Стэнли многие эксперты. У одних был кубковый опыт, у других — нереальная атака и нереализованные амбиции лидеров. К сожалению, эти команды могут сыграть лишь дважды за сезон, и к сегодняшнему матчу они подходили первой на Западе и второй на Востоке (по проценту очков) соответственно.

Так как игра проходила в Денвере, то хозяева получали преимущество даже чуть выше стандартного для хозяев матча — гостевые команды традиционно говорят, как трудно играть в высокогорном городе. Совсем недавно «лавины» выдали 18-матчевую победную серию дома, которую, к удивлению многих, оборвала «Аризона».

«Колорадо» — одна из двух команд лиги, которая забрасывает больше четырёх шайб за игру (вторая — «Флорида»). Потери в межсезонье удалось компенсировать прогрессом тех, кто уже был в клубе — Назем Кадри стал набирать на уровне топ-5 бомбардиров лиги, ещё и озадачивая менеджеров тем, что ему надо будет повышать цифры по новому контракту. Но в этом «Колорадо» почти 0,5 очка за игру набирают даже парни с драфта отказов типа Николаса Обе-Кубеля.

Несмотря на то что «лавины» значительно перебросали «молний», их попытки были размазаны по всей зоне, а более тяжёлые броски «Тампы» шли в основном из-под ворот и слота. Кроме того, Василевскому пришлось изрядно попотеть в первом периоде — в его створ прилетело аж 24 броска.

После агрессивного старта хозяева повели 2:0, и действующие чемпионы вполне могли бы быстро развалиться. Этому не дал случиться Никита Кучеров, который задумал очередную шикарную комбинацию с Брейденом Пойнтом и забил очередной гениальный гол — эта парочка чувствует друг друга уже почти что спинным мозгом.

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Официальный аккаунт НХЛ прокомментировал этот гол: «Кучеров и Пойнт играют на уровне «новичок». Один из денверских журналистов так описал игру русского форварда: «Каждый раз, когда он с шайбой, соперник должен принять решение лучше, чем он». Другой его коллега был более краток: «Кучеров делает хоккей очень простым».

Но главным героем в итоге стал другой наш форвард — Валерий Ничушкин. Ещё два года назад все смеялись над ним после провала в «Далласе». В Денвере же мы видим того Валерия, которого все помнят по 2013-му: сегодня продавливать никого не пришлось, но такие проходы мы не забыли. В 29 матчах сезона у Ничушкина уже 24 очка, он пятый форвард команды по игровому времени.

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В итоге победили всё же хозяева, но матч наверняка развлёк всех болельщиков — и двух игравших команд, которые уже почти обеспечили себе место под солнцем, и нейтральных.