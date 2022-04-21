Величайший! Овечкин повторил рекорд Гретцки, вновь выбив 50 голов в сезоне НХЛ!

Ови ещё и ворвался в топ-20 бомбардиров всех времён, однако его новых подвигов не хватило «Вашингтону» для победы над «Вегасом».

На очередной матч регулярки НХЛ «Вашингтон» пожаловал в Парадайс. С этим городом у Овечкина и Ко связаны наиприятнейшие воспоминания, ведь именно там 4 года назад «Кэпиталз» завоевали первый и пока единственный в своей истории Кубок Стэнли.

В той серии, в том плей-офф блистали российские лидеры «Вашингтона» — Александр Овечкин и Евгений Кузнецов. И сегодня на льду «Ти-Мобайл Арены» они снова стали главными героями матча для гостей из столицы США.

Так, уже на 7-й минуте Ови с Кузей организовали гол в ворота «рыцарей». Александр Великий могучим броском буквально прошил Робина Ленера, а центрфорвард подсуетился на пятачке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вегас» отыгрался в первом периоде усилиями Мартинеса, но уже на старте второго отрезка случился очередной гол Овечкина! Кузнецов отдал идеальную передачу на партнёра при выходе «2 в 1» — и вынимай, Логан Томпсон, сменивший Ленера после перерыва!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Шайба стала для Ови 49-й в сезоне. Он побил рекорд Селянне по результативности в рамках одного чемпионата для 36-летних хоккеистов. Также этот гол стал 779-м в карьере Великой Восьмёрки — отставание от Хоу сократилось уже до 22 шайб. Наконец второе очко в матче позволило Овечкину набрать уже 1407-й балл за всё время выступления в НХЛ, догнать в списке бомбардиров лиги Дэйла Хаверчука и разделить с ним 20-е место в топе бомбардиров всех времён.

Во втором периоде голов больше не случилось, а вот в самом начале третьей двадцатиминутки «Вегас», который вообще-то ведёт яростную борьбу за попадание в плей-офф, сумел в течение одной минуты перевернуть ход игры.



Сначала напомнил о себе Евгений Дадонов — с его не самым сложным броском из круга вбрасывания не смог справиться Илья Самсонов, да и Дмитрий Орлов сыграл не лучшим образом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

А через 49 секунд Стивенсон вывел «рыцарей» вперёд, реализовав большинство. Всё могло прийти к тому, что «Вашингтон» в очередной раз в этой регулярке проиграет матч, в котором вёл в счёте. Но в этот вечер у Овечкина всё-таки было особенное настроение!



На 54-й минуте Ови убежал в контратаку, получив шикарный пас от Орлова, и пальнул, не сближаясь с вратарём. Есть 50-й гол в сезоне!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Просто Величайший! Капитан «Вашингтона» в девятый раз за карьеру в НХЛ выбил полтинник за одну регулярку — столько раз до этой цифры ранее добирались только Уэйн Гретцки и Майк Босси!

Кроме того, второй гол в матче позволил Овечкину набрать 1408-е очко в карьере и единолично занять 20-е место в топе бомбардиров НХЛ всех времён.



Идеальным этот вечер для Ови должна была сделать итоговая победа «Вашингтона», но в овертайме «Вегас» всё-таки довёл дело до итогового успеха. Второе очко «рыцарям» принесли потрясающие индивидуальные действия защитника Ши Теодора, который организовал настоящий шедевр.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Шикарное завершение шикарного матча!