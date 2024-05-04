НХЛ объявила финалистов «Леди Бинг Трофи»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте объявила трёх номинантов на приз «Леди Бинг Трофи».

Ими стали:

Лидер «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс;

Форвард «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон;

Защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Славин.

Данный трофей ежегодно присуждается игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Решение принимают члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.

Отметим, что Славин уже становился обладателем награды в 2021 году.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем «Леди Бинг Трофи» стал капитан «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар. Для него эта награда стала второй за карьеру, он также получал её в 2016 году.