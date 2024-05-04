Сборная Швеции обыграла Чехию на Евротуре
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Сегодня, 4 мая, в чешском городе Брно на «Уиннинг Груп-Арене» завершился матч в рамках Чешских игр Евротура, в котором сборная Швеции обыграла национальную команду Чехии со счётом 2:0.
Еврохоккейтур . Чешские игры
04 мая 2024, суббота. 17:00 МСК
Чехия
Окончен
0 : 2
Швеция
0:1 Юханссон (Фриберг) – 41:34 (5x5) 0:2 Немет – 58:41 (5x5)
Первая заброшенная шайба случилась только в третьей двадцатиминутке. На 41-й минуте отличился Линус Юханссон. Автором результативной передачи стал Макс Фриберг. Второй гол забил Патрик Немет на 55-й минуте встречи.
Возглавляет турнирную таблицу на данный момент финская национальная команда — она выиграла два прошедших матча: со Швейцарией — 3:1 и с чешской сборной — 4:1.
Швеция в прошлой игре одержала победу над Швейцарией со счётом 2:1.
Следующие встречи состоятся завтра, 5 мая. Чехи сыграют со швейцарской командой. Шведы сойдутся со сборной Финляндии.
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