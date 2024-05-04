Сборная Швеции обыграла Чехию на Евротуре

Сегодня, 4 мая, в чешском городе Брно на «Уиннинг Груп-Арене» завершился матч в рамках Чешских игр Евротура, в котором сборная Швеции обыграла национальную команду Чехии со счётом 2:0.

Первая заброшенная шайба случилась только в третьей двадцатиминутке. На 41-й минуте отличился Линус Юханссон. Автором результативной передачи стал Макс Фриберг. Второй гол забил Патрик Немет на 55-й минуте встречи.

Возглавляет турнирную таблицу на данный момент финская национальная команда — она выиграла два прошедших матча: со Швейцарией — 3:1 и с чешской сборной — 4:1.

Швеция в прошлой игре одержала победу над Швейцарией со счётом 2:1.

Следующие встречи состоятся завтра, 5 мая. Чехи сыграют со швейцарской командой. Шведы сойдутся со сборной Финляндии.