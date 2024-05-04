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Главный тренер «Торонто» рассказал, сыграет ли Мэттьюс в седьмом матче с «Бостоном»

В ночь с 4 на 5 мая на стадионе Ти-Ди Гарден (США) состоится решающий, седьмой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Бостон Брюинз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Начало в 3:00 мск.

Главный тренер гостей Шелдон Киф ответил на вопрос, сыграет ли лидер «Торонто» Остон Мэттюс в предстоящей встрече.

«В последующем вопросе о статусе Остона Мэттьюса перед седьмой игрой Шелдон Киф, похоже, дал понять, что Мэттьюс, скорее всего, пропустит третью игру подряд: «На данный момент мы действуем так же, как и раньше», — приводит слова Кифа журналист Крис Джонстон в своём аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, американский форвард из-за болезни не смог доиграть четвёртый матч серии и не принимал участия в последующих встречах.