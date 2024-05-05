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Маршан повторил рекорд Овечкина в плей-офф НХЛ среди действующих игроков лиги

Маршан повторил рекорд Овечкина в плей-офф НХЛ среди действующих игроков лиги
Брэд Маршан
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В ночь с 4 на 5 мая мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне состоялся решающий седьмой матч серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции между «Бостон Брюинз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 2:1 OT и выиграли серию 4-3 (5:1, 2:3, 4:2, 3:1, 1:2 OT, 1:2, 2:1 OT).

В этом матче принимал участие нападающий «Бостона» Брэд Маршан. Канадский форвард 12-й раз в своей карьере сыграл седьмой матч серии плей-офф НХЛ. При этом четвёртый раз соперником команды Маршана по решающему матчу серии стал «Торонто Мэйпл Лифс».

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 7-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 1
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Нюландер (Мэттьюс, Бертуцци) – 49:01 (5x5)     1:1 Линдхольм (ван Римсдайк, Бразо) – 50:22 (5x5)     2:1 Пастрняк (Линдхольм, Карло) – 61:54 (5x5)    

Ранее из действующих игроков НХЛ только Александр Овечкин четыре раза встречался в седьмом матче плей-офф с одной и той же командой — его «Вашингтон Кэпиталз» столько раз в решающих встречах выяснял отношения с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Теперь Маршан повторил рекорд Овечкина в плей-офф НХЛ среди действующих игроков лиги по числу проведённых седьмых матчей с одним и тем же соперником.

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