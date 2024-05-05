В ночь с 4 на 5 мая мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне состоялся решающий седьмой матч серии плей-офф 1/4 финала Восточной конференции между «Бостон Брюинз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева площадки одержали победу в овертайме со счётом 2:1 OT и выиграли серию 4-3 (5:1, 2:3, 4:2, 3:1, 1:2 OT, 1:2, 2:1 OT).

В этом матче принимал участие нападающий «Бостона» Брэд Маршан. Канадский форвард 12-й раз в своей карьере сыграл седьмой матч серии плей-офф НХЛ. При этом четвёртый раз соперником команды Маршана по решающему матчу серии стал «Торонто Мэйпл Лифс».

Ранее из действующих игроков НХЛ только Александр Овечкин четыре раза встречался в седьмом матче плей-офф с одной и той же командой — его «Вашингтон Кэпиталз» столько раз в решающих встречах выяснял отношения с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Теперь Маршан повторил рекорд Овечкина в плей-офф НХЛ среди действующих игроков лиги по числу проведённых седьмых матчей с одним и тем же соперником.