Григоренко: Никитин — человечный и честный, а Фёдоров — добрый и стильный

Нападающий Михаил Григоренко описал пятью прилагательными своих бывших тренеров в ЦСКА — Игоря Никитина и Сергея Фёдорова.

— Опиши тремя прилагательными Игоря Никитина.

— Игорь Никитин — человечный, честный, порядочный, требовательный. Не знаю. Уже больше… И строгий.

— Тогда и для Сергея Фёдорова пять подбери.

— Добрый, блин! Добрый, Сергей Викторович, весёлый, можно так сказать, рассудительный, спокойный. И стильный, — сказал Григоренко в интервью YouTube-каналу «Беттмэн позвонит».

Напомним, Григоренко играл в ЦСКА с 2017 по 2020 и с 2021 по 2024 годы. Под руководством Никитина он выиграл с московскими армейцами Кубок Гагарина в сезоне-2018/2019. В 2021 году Фёдоров сменил Никитина на посту главного тренера ЦСКА и два раза подряд — в 2022 и 2023 годах — выигрывал с клубом Кубок Гагарина.