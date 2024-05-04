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«Торонто» выигрывал серию после счёта 1-3 только один раз в истории НХЛ

«Торонто» выигрывал серию после счёта 1-3 только один раз в истории НХЛ
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В ночь с 4 на 5 мая на стадионе «Ти-Ди Гарден» (США) состоится решающий, седьмой матч серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Бостон Брюинз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Начало в 3:00 мск.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 7-й матч
05 мая 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Гости смогли отыграться со счёта 1-3 в серии. Выиграть серию после такого отставания у «Торонто» получалось лишь один раз в истории лиги, 72 года назад — в 1942-м. Тогда канадская команда уступала «Детройт Ред Уингз» со счётом 0-3.

Это уже четвёртый раз подряд, когда «Мэйпл Лифс» и «Брюинз» решат исход серии в седьмой игре. До этого команды встречались в 1/8 плей-офф НХЛ в 2013, 2018 и 2019 годах, и победителем из противостояния всегда выходил «Бостон».

Последний раз, когда «Торонто» одерживал победу в седьмой игре с этим соперником, был в 1959 году.

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