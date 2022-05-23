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Удивительный курьёзный гол на чемпионате мира по хоккею — 2022, шведский вратарь пропустил от судьи, Хелльберг

«Никогда не видел ничего подобного». Вратарь на ЧМ пропустил невероятный гол от судьи
Лев Лукин
Удивительный курьёзный гол
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От полного конфуза Магнуса Хелльберга спасли правила — удивительная шайба норвежцев не была засчитана.

Матч между сборными Швеции и Норвегии на ЧМ-2022 по хоккею не таил никаких интриг, и сюрпризов он тоже не принёс. «Тре Крунур», состав которых перед игрой пополнил звёздный форвард «Торонто» Вильям Нюландер, уже ко второму перерыву вели 5:0, причём сам Нюландер принял участие в первых двух шайбах своей сборной — сначала ассистировал Якобу Петерсону, а затем забил и сам.

ЧМ-2022. Группа B
22 мая 2022, воскресенье. 20:20 МСК
Швеция
Окончен
7 : 1
Норвегия
1:0 Петерсон (Густафссон, Нюландер) – 11:48 (5x4)   2:0 Нюландер (Густафссон, Петерсон) – 27:43 (5x4)   3:0 Петерсон (Грундстрём, Тёммернес) – 28:47 (5x5)   4:0 Асплунд (Келльман) – 31:38 (5x5)   5:0 Валльмарк (Далин, Бемстрём) – 37:33 (5x4)   5:1 Фладебю (Йоханнесен, Олимб) – 40:44 (5x5)   6:1 Фриберг (Ланг, Оман) – 43:13 (5x5)   7:1 Асплунд (Нюландер, Валльмарк) – 49:57 (5x4)

Норвежцам удалось размочить Магнуса Хелльберга в третьем периоде, забив прямо из раздевалки, но на это шведы ответили ещё двумя голами (Нюландер набрал третье очко в матче) и установили окончательный счёт — 7:1.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

Однако в такой однообразной и не слишком зрелищной игре всё-таки нашлось место для удивительного и яркого момента. При счёте 6:1 норвежец Андреас Мартинсен вбрасывал шайбу в шведскую зону, но угодил в арбитра, который находился вблизи синей линии. Снаряд попал в конёк пытавшемуся увернуться лайнсмену и полетел прямиком в ворота Хелльберга, в то время как шведский вратарь уже покинул «рамку», чтобы сыграть на перехвате. Так экс-голкипер СКА и «Сочи» пропустил невероятный гол от судьи и замер на линии в недоумении.

ВИДЕО.

«Я никогда не видел ничего подобного в своей хоккейной карьере», — признался Хелльберг в послематчевом общении с журналистами.

Впрочем, удивительный гол, который можно бы было записать на Мартинсена, в протоколе в результате не отразился. Дело в том, что по правилам ИИХФ гол нельзя засчитывать, если шайба попадает в сетку напрямую от судьи. Арбитры устроили видеопросмотр сразу после эпизода, убедились, что после конька лайнсмена шайба никого и ничего не задела, и совершенно справедливо отменили норвежскую радость.

Так шведы и добрались до победы с всего лишь одной пропущенной шайбой. Сейчас «Тре Крунур» занимают вторую позицию в группе B, завтра у них матч с Латвией. Успех в нём позволит команде Гарпенлёва претендовать на лидерство в группе, если, конечно, финны также завтра уступят чехам.

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