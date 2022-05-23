«Никогда не видел ничего подобного». Вратарь на ЧМ пропустил невероятный гол от судьи

Матч между сборными Швеции и Норвегии на ЧМ-2022 по хоккею не таил никаких интриг, и сюрпризов он тоже не принёс. «Тре Крунур», состав которых перед игрой пополнил звёздный форвард «Торонто» Вильям Нюландер, уже ко второму перерыву вели 5:0, причём сам Нюландер принял участие в первых двух шайбах своей сборной — сначала ассистировал Якобу Петерсону, а затем забил и сам.

Норвежцам удалось размочить Магнуса Хелльберга в третьем периоде, забив прямо из раздевалки, но на это шведы ответили ещё двумя голами (Нюландер набрал третье очко в матче) и установили окончательный счёт — 7:1.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

Однако в такой однообразной и не слишком зрелищной игре всё-таки нашлось место для удивительного и яркого момента. При счёте 6:1 норвежец Андреас Мартинсен вбрасывал шайбу в шведскую зону, но угодил в арбитра, который находился вблизи синей линии. Снаряд попал в конёк пытавшемуся увернуться лайнсмену и полетел прямиком в ворота Хелльберга, в то время как шведский вратарь уже покинул «рамку», чтобы сыграть на перехвате. Так экс-голкипер СКА и «Сочи» пропустил невероятный гол от судьи и замер на линии в недоумении.

ВИДЕО.

«Я никогда не видел ничего подобного в своей хоккейной карьере», — признался Хелльберг в послематчевом общении с журналистами.

Впрочем, удивительный гол, который можно бы было записать на Мартинсена, в протоколе в результате не отразился. Дело в том, что по правилам ИИХФ гол нельзя засчитывать, если шайба попадает в сетку напрямую от судьи. Арбитры устроили видеопросмотр сразу после эпизода, убедились, что после конька лайнсмена шайба никого и ничего не задела, и совершенно справедливо отменили норвежскую радость.

Так шведы и добрались до победы с всего лишь одной пропущенной шайбой. Сейчас «Тре Крунур» занимают вторую позицию в группе B, завтра у них матч с Латвией. Успех в нём позволит команде Гарпенлёва претендовать на лидерство в группе, если, конечно, финны также завтра уступят чехам.