Обычно всё расписано по минутам и подчинено высокой цели, но некоторые команды не обходятся без развлечений.

«Победить, но и хорошо провести время!» Как устроен график хоккеистов на чемпионате мира

Чемпионат мира по хоккею — место встреч лучших игроков планеты, которые в это время не заняты в плей-офф НХЛ. Выступление за сборную — самое главное в карьере практически любого спортсмена, именно поэтому хоккеисты так стремятся поехать на первенство, которое венчает насыщенный и сложный клубный сезон.

Сборная России не примет участия в ЧМХ-2022, однако это не повод не следить за главным международным стартом года. Чемпионат мира обещает получиться более зрелищным и интересным соревнованием, чем февральский олимпийский хоккейный турнир в Пекине, так как до Финляндии в мае точно доберутся игроки из НХЛ — сильнейшей лиги мира — и даже признанные суперзвёзды. Так что внимание всей мировой хоккейной общественности будет приковано к турниру в Хельсинки и Тампере, и истинным ценителям хоккея из России отворачиваться от мирового форума не стоит. Несмотря ни на что, мы остаёмся великой спортивной державой, которая воспитала и продолжает воспитывать множество великих хоккеистов, задаёт тренды во всём мировом хоккее и тонко разбирается в самой сути этой великой игры. А чемпионат мира — это зрелище высшей пробы, и лишать его себя добровольно никак нельзя.

В специальном проекте «Чемпионата» и ГК «Галс-Девелопмент» рассказываем, как устроена жизнь хоккеистов на чемпионатах мира.

«Берёзки River Village», расположенный на Рублёво-Успенском шоссе. Развитая инфраструктура загородного комплекса в окружении леса и реки располагает всем, что нужно для комфортной жизни будущих чемпионов. ГК «Галс-Девелопмент» представляет элитный коттеджный посёлок, расположенный на Рублёво-Успенском шоссе. Развитая инфраструктура загородного комплекса в окружении леса и реки располагает всем, что нужно для комфортной жизни будущих чемпионов.

Весенний путь национальных сборных к мировому первенству начинается с тренировочных лагерей и международных турниров (Евротур, Еврочеллендж, отдельные товарищеские матчи), во время которых тренеры проводят финальный отбор игроков, определяются с составами, вносят последние штрихи в игровые схемы.

Например, сборная России всегда перед чемпионатом мира тренируется на базе в Новогорске, затем едет на неделю на Чешские игры, а за несколько дней до старта ЧМ организованной делегацией отбывает в место проведения турнира. Аналогичной схемы придерживаются и европейские сборные. Лишь североамериканцы, как правило, прибывают на мировой форум (который обычно проводится в странах Старого Света) фактически с корабля на бал.

Илья Воробьёв в сборной России Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

ИИХФ тщательно отбирает места проведения чемпионатов мира — они должны соответствовать строгим требованиям. Всё подчинено удобству хоккеистов. Комфортабельные отели, тренировочные катки, главные арены обычно расположены достаточно близко друг к другу, чтобы с логистикой не было никаких проблем.

В отелях хоккеистам предоставлен огромный выбор вкусной и здоровой пищи — рацион подбирают врачи и диетологи сборной. Вот что рассказывал менеджер отеля в Братиславе (там проходил ЧМ-2019), отвечавший за питание российских хоккеистов.

«Перед матчами игроки предпочитают пасту, иногда с лососем. После игры едят курицу, стейки говядины и лосося. Ни разу не видел, чтобы кто-то ел мясо перед игрой. Очень многие любят авокадо. Десерты не пользуются особой популярностью. Порой игроки берут что-то сладкое на завтрак, в основном фрукты. В 11 утра, когда у них второй завтрак, едят блины и сырники. Мы специально печём сырники для сборной России. У нас есть супы: крем-супы и обычные. Один раз приготовили борщ, но он не пользовался популярностью, видимо, с рецептом не угадали».

Однако мировой форум — это вершина спортивного пути для многих хоккеистов. На предыдущих этапах, особенно в детско-юношеском возрасте, им редко удаётся получить такой уровень комфорта, а ведь для совершенствования результатов порой просто необходимы инфраструктура и возможности, как на крупнейших международных соревнованиях.

Такие условия успешно воссозданы в элитном коттеджном посёлке «Берёзки River Village». Его роскошная инфраструктура полностью адаптирована под нужды начинающих и профессиональных спортсменов. Посёлок находится в 17 км от Москвы и располагает многофункциональной ледовой ареной с детскими секциями по фигурному катанию, хоккею, фехтованию, а также несколькими спортивными площадками, теннисными кортами и многим другим.

В «Берёзки River Village» есть беговые дорожки и набережная, где можно тренироваться на свежем воздухе. Позаботился девелопер и об образовании будущих чемпионов: детский сад и школа на базе Кембриджской школы как нельзя лучше подходят для этих целей. Преподавание ведётся на английском, поэтому выпускникам выдаётся в том числе диплом международного образца.

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Вернёмся к профессиональным игрокам. Из чего же состоит жизнь хоккеиста на ЧМ? Мы выделили несколько основных составляющих: собственно, хоккей, досуг и общение.

Хоккей

Тренировки и матчи – это самая главная часть жизни любой команды, которая забирает львиную долю времени. В принципе, ничего нового на чемпионатах мира по сравнению с клубным сезоном не происходит, разве что здесь не надо постоянно летать из одного города в другой, что значительно облегчает жизнь. Перелёты, особенно долгие, как в КХЛ или в Западной конференции НХЛ – та ещё морока.

Отдельный вопрос – раздевалки, святая святых любой команды. На чемпионате мира всем приходится квартировать в одном месте, так что самую крутую раздевалку обычно получают хозяева турнира. Вот, например, как устроена раздевалка сборной Финляндии на «Нокиа-Арене» в Тампере. Тут есть и комната для отдыха, и сауна, и кухня – всё по высшему разряду. В других командах, конечно, всё попроще, но персонал сборных всегда и везде старается создать уютную атмосферу.

Права на видео принадлежат Leijonat. Посмотреть видео можно на канале Leijonat Official в YouTube.

Расписание тренировок составляется ИИХФ и корректируется каждый день. Например, главный тренер может наградить своих ребят выходным после победы над принципиальным соперником или отменить утреннюю раскатку перед ранним матчем.

В обычное же время – утренняя пробежка вокруг арены, занятия в зале или на свежем воздухе, лёд. Потом по традиции – обед и послеобеденный сон, а вечером – на игру. За каждой командой закреплён автобус с полицейским сопровождением, чтобы не нарушать заданный график.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Сухие разминки в сезоне все команды проводят в подтрибунных помещениях, но ведь май и погода шепчет! На чемпионатах мира для этого устраивают спортивные зоны прямо у арены, где игроки чаще всего с удовольствием гоняют в футбол.

Дальше – раскатка и непосредственно игра, где идёт настоящая борьба. Как мы помним, в турнире участвуют 16 команд, поэтому их уровень сильно разнится. Есть шесть главных хоккейных держав (Россия, Канада, США, Швеция, Финляндия и Чехия), есть середнячки (Германия, Швейцария, Словакия, Латвия, Дания), а есть те, кому за счастье даже просто выйти на один лёд с суперзвёздами мирового хоккея.

Например, многие игроки в сборных Италии или Великобритании на лето находят себе обычную работу, потому что на одном хоккее в их странах не проживёшь. Уровень игры невысокий, и это приводит к забавным эпизодам. Например, в матче с Италией на ЧМ-2019 один из лучших российских центрфорвардов Евгений Кузнецов провёл для соперника мастер-класс. «Я там с парнем постоянно сталкивался на точке вбрасывания. Вижу, что у него совсем беда. Говорю, ты положи клюшку на мою во время вбрасывания. Он послушался и потом пару раз у меня выиграл. Вижу, ездит и улыбается. А почему бы и нет? Меня в своё время так же на льду учили. Почему бы не помочь», — рассказывал Кузнецов.

С серьёзными соперниками, конечно, настрой самый серьёзный. Доходит и до драк — в первый день ЧМ-2022, например, норвежец пошёл врукопашную с финном. Видимо, решил ответить после разгрома.

Досуг

Три недели в Европе – это далеко не только хоккей, на развлечения и отдых тоже остаётся время.

«Североамериканцы приезжают на чемпионат мира хорошо провести время. Идея-то классная, я тоже любил приезжать в сборную. Все пацаны собираются, играешь в хоккей где-нибудь в Швейцарии, весело, командные ужины, шутки-прибаутки, атмосфера классная.

Главная ошибка в том, что в нашей стране считают, что не только игроки, а вообще все люди чем-то обязаны. Если меня пригласили и я приехал, то делаю это не чтобы проиграть, а чтобы играть и победить. Но в то же время хорошо провести время, и не забирайте у меня это право», — рассказывал чемпион мира Илья Брызгалов.

Вариантов досуга достаточно. В выходной день можно рвануть прогуляться в соседний город (а то и страну) — благо европейские расстояния позволяют. Можно выбраться с семьёй или с партнёрами по команде на ужин в центр города. Шведский нападающий Габриэль Ландеског, например, рассказывал, что в свободное время он с товарищами по команде гуляет или играет в карты. Россияне часто берут с собой шахматы, кто-то отдаёт предпочтение видеоиграм. Есть и официальные мероприятия – например, сборная России по традиции всегда на 9 Мая возлагала цветы к памятникам Второй мировой войны.

Сборная России после возложения цветов к памятникам ВОВ Фото: photo.khl.ru

Досуг тоже может вылиться в претензии со стороны журналистов или болельщиков. Например, время ЧМ-2016, прошедшего в России, канадская сборная прославилась на весь Петербург ночными гуляниями в заведениях Северной столицы. Кстати, подобный опыт не помешал «кленовым листьям» вернуться на родину с золотыми медалями.

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Общение

Это именно то, что и делает чемпионат мира праздником хоккея. В первую очередь, конечно, радует общение с партнёрами по команде, с большей частью которых ты весь сезон играешь за разные клубы, а то и по разные стороны океана.

С привычными же одноклубниками ты зачастую оказываешься по разную сторону баррикад. Дружба заканчивается в тот момент, когда выходишь на лёд. «Задоров будет забираться мне под кожу? Если он выйдет на лёд против меня, я буду очень рад. Против него очень тяжело играть, он не пропускает шанса провести силовой приём. Если он поймает свою игру, то может быть грозной силой на льду», — так говорил о своём одноклубнике (на тот момент) россиянине Никите Задорове Ландеског.

Во-вторых, общение с болельщиками и журналистами – в принципе обязательная часть работы хоккеиста, но на мировых первенствах она становится ещё более важной и заметной. Это не только традиционные раздачи автографов и комментарии в микст-зоне. ИИХФ каждый год придумывает интересные активности, чтобы получше познакомить болельщиков с хоккеистами или раскрыть их с новой стороны. Например, устраивает забавные челленджи между партнёрами по команде. Что-то интересное о своих командах стараются рассказать и национальные федерации.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на канале IIHF Worlds 2022 в YouTube.

Призёрам полагается отдельный бонус – громкая вечеринка по случаю завоевания медалей. Гуляют обычно всю ночь и с большим размахом.

Некоторые команды о медалях только мечтают, но и у них может найтись повод для праздника. Великобритания приехала на ЧМ-2019 главным аутсайдером, которому было уготовано с треском вылететь из элиты, но вместо этого совершила невероятный камбэк в решающем матче с Францией и сенсационно сохранила прописку в топ-дивизионе. «Тренеры британцев живы и здоровы. Я только что общался с ними, однако они говорили, что собираются «выйти в город». Они полностью это заслужили», — шутливо писал об этом канадский инсайдер Даррен Дрегер.

Вот такая невероятная атмосфера царит на хоккейных чемпионатах мира. Болельщики гуляют, заводят новые знакомства, делят вместе радости и поражения. Хоккеисты не только выполняют свою привычную работу и защищают честь страны, но, как и все остальные на турнире, отлично проводят время. На ЧМ-2022 в Финляндии мы также ждём яркой игры и запоминающихся моментов. Без сомнения, он подарит нам много красочных историй.