Вычеркнуть Россию и создать противовес НХЛ. Финны задумали революцию в европейском хоккее

Когда-то КХЛ создавалась в противовес НХЛ с планами объединить клубы из стран Европы в общем чемпионате. В нашей лиге в разное время играли команды из Словакии, Чехии, Хорватии, Латвии, Украины, было желание расширяться дальше – в Германию, Швецию, Францию, Австрию и другие страны.

Но из топовых европейских чемпионатов в КХЛ перешёл только «Йокерит», однако полгода назад и он покинул чемпионат, как и рижское «Динамо». От нашей лиги отвернулись практически все, за малым исключением, европейские хоккеисты, зато в Финляндии теперь строят свои наполеоновские планы по созданию общеевропейской лиги. При этом, конечно, этот проект не предусматривает участия России, которая остаётся на третьем месте в рейтинге ИИХФ даже после отстранения с ЧМ-2022. Об этом рассказал председатель совета директоров «Лииги» Хейкки Хилтунен.

«Финляндия — первая в рейтинге. Прошло время, когда мы заботились только о своих делах»

«Надеюсь, вопрос о создании Европейской профессиональной лиги будет серьёзно рассмотрен, сейчас для этого подходящий момент. В какой-то момент говорили, что наша лига – это лига для развития. Но мы хотим быть не лигой для развития, а топ-лигой Европы. Это связано с изменением ситуации – КХЛ погрузилась в собственные пучины, а Лига чемпионов сейчас тоже не в лучшей форме.

Финляндия занимает первое место в мировом рейтинге ИИХФ, у нас успешная сборная, которая в прошлом году выиграла Олимпиаду и чемпионат мира. Если мы хотим занимать то же место через 10 лет, то должны сделать так, чтобы весь европейский хоккей качественно развивался. Финляндии нельзя уклоняться от своей ответственности. Прошло время, когда Финляндия заботилась только о делах Финляндии. Это, пожалуй, моя личная повестка дня.

Это процесс на несколько лет. Но если будут желание и возможности, это откроет большой рынок для медиа и спонсорства и повысит статус хоккея в Европе. Как лига и федерация мы должны ориентироваться на это десятилетие. Куда идёт европейский хоккей, какова роль Финляндии в нём. Надеюсь, Финляндия начнёт играть более важную роль в развитии европейского хоккея».

«Финская лига может быть катализатором создания топ-лиги Европы в противовес НХЛ»

Хилтунен видит своей проект не только как более перспективную замену КХЛ, но и как противовес НХЛ, где строят свои планы покорения Европы и каждый год (не считая пандемийных) приезжают с матчами в Старый Свет. А действующую Лигу чемпионов, где выступают клубы из разных чемпионатов, считает неприспособленной под такие грандиозные задачи.

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«Сейчас «Лиига» может расширяться гораздо шире. Я вижу потенциал в том факте, что «Лиига» может быть катализатором для создания топовой лиги в Европе в противовес приходу в Европу НХЛ. Топовые финские клубы, а может, и все наши клубы смогут перейти в Европейский чемпионат. Есть много возможных моделей – топовые клубы европейских лиг могут отделиться, чтобы играть в своей собственной лиге, или все лиги вместе, за исключением КХЛ, сформируют Европейскую лигу.

Возможен вариант, когда клубы будут участвовать в Европейской лиге, которую составят только топ-клубы, а также в национальных чемпионатах. На мой взгляд, Лига чемпионов не взлетела так хорошо, потому что нужны матчи каждый день. А Лига чемпионов отодвинута на второй план, да и сам продукт недостаточно силён. Лига чемпионов создавалась, чтобы расширить присутствие топового европейского хоккея, экспортировать его в новые страны. Сомневаюсь, что сейчас это происходит. Скорее, сейчас Лига чемпионов сокращается, а должна, по идее, расширяться в новые страны. В общих интересах расширение хоккея за пределы Лиги чемпионов».