Заместитель комиссара НХЛ — о расширении в Европу: я точно вижу это в будущем

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли поделился мнением о возможном расширении в Европу.

«Идеальные планы НХЛ на Европу — постоянное поступательное развитие, постоянное присутствие и рост. Мы понимаем важность инвестирования в эти рынки, важность помощи в развитии хоккея, начиная с низовых уровней. Только что вступило в силу новое восьмилетнее соглашение с 12 европейскими странами касательно развития игроков. По нему мы платим за игроков, которых выбираем на драфте, с которыми подписываем контракты и которые играют у нас на постоянной основе. Сейчас разработана новая формула.

Что касается постоянных инвестиций через 15 лет, то меня постоянно спрашивают, будем ли мы представлены на постоянной основе командами в Европе. Я точно вижу это в будущем, но не могу спрогнозировать, когда именно это случится. Думаю, рынки должны созреть. Инфраструктура в Европе отличается от североамериканской, это является помехой в краткосрочной перспективе. Но в долгосрочной перспективе я точно вижу присутствие НХЛ в Европе», — сказал Дэйли в подкасте 32 Thoughts.