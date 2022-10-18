Овечкин проснулся и уничтожил соперника за период! Ови положил дубль, обойдя легенду НХЛ

У Александра четыре очка, у Кузнецова ассистентский хет-трик, а у «Вашингтона» — красивая и волевая победа.

После победы над «Монреалем» на домашней площадке «Вашингтону» предстояла ещё одна встреча перед своими болельщиками. «Столичные» принимали «Ванкувер», начавший сезон с двух поражений. Уже на первой минуте этой встречи состоялось событие, которое ждало огромное количество хоккейных болельщиков по всему миру: Александр Овечкин открыл счёт голам в своём 18-м сезоне НХЛ! Капитан «Вашингтона» отличился корявеньким броском в большинстве на 56-й секунде, но какой же это важный гол для Ови.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Развить успех у «Вашингтона» не получилось. В конце первого периода хозяева пропустили от Элиаса Петерссона, причём за этот гол швед должен проставиться вратарю Кемперу, не попавшему по шайбе в простейшей ситуации.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На 8-й секунде второго периода «Вашингтон» вновь вышел вперёд усилиями Эллера, но затем внезапно выдал провальный отрезок, пропустив за 10 минут три шайбы подряд. В одной из них принял участие российский новичок «косаток» Андрей Кузьменко, чей бросок в гол превратил Лазар.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» «горел» 2:4 после двух периодов, дело шло к первой победе «Ванкувера» в сезоне, но в третьем отрезке «столичные» на радость местной публике устроили камбэчище, в котором самое деятельное участие, конечно, принял Овечкин.

В голе Строума на 42-й минуте россиянин не отметился полезными действиями, а вот в середине третьего периода вместе с Евгением Кузнецовым помог Карлсону сравнять счёт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Ещё через 5 минут этот российский дуэт организовал гол для Конора Шири, и вы только посмотрите на этот зовущий пас на пятак от Ови!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Но и это было ещё не всё в исполнении русской суперзвезды в этот вечер. Под занавес основного времени Овечкин собственноручно добил «Ванкувер», подставив клюшку под потрясающую передачу в исполнении Кузнецова.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

6:4 – волевая и красивая победа «Вашингтона». Кузнецов оформил ассистентский хет-трик, у Овечкина 4 (2+2) очка, и мы фиксируем новые исторические достижения Ови: 782 гола в карьере (до Хоу – 19 шайб, до Гретцки – 112) и 1415 очков в НХЛ. В списке бомбардиров всех времён Овечкин обошёл легендарного Дага Гилмора и теперь делит 19-е место с Сидни Кросби, который сегодня не набрал очков в Монреале.



Что ж, Ови проснулся, и теперь, очевидно, наблюдать за этим сезоном НХЛ будет ещё увлекательнее.