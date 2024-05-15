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Плющев — об отстранении Ничушкина: думаю, он не сможет вернуться на прежний уровень

Плющев — об отстранении Ничушкина: думаю, он не сможет вернуться на прежний уровень
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин после своей дисквалификации уже не сможет выйти на прежний уровень игры. Напомним, Ничушкин 14 мая был переведён на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и пропустит минимум полгода.

«Насколько я понимаю, лига и клуб достаточно терпеливо относились ко всему, что происходило, и старались помочь ему. Валера сам виноват в этой ситуации. У него был шанс, он его не использовал. Хотя отношение к нему было нормальным. Думаю, он не сможет вернуться на прежний уровень. Это будет слишком сложно. Вряд ли какие-то клубы будут пытаться его реабилитировать после того, что было», — цитирует Плющева «РИА Новости».

Валерий второй год подряд досрочно завершает участие в Кубке Стэнли из-за отстранения. За восемь матчей розыгрыша Кубка Стэнли — 2024 хоккеист набрал 10 (9+1) очков.

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