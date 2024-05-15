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Защитник «Нэшвилла» Райан Макдона получил высшее образование

Защитник «Нэшвилла» Райан Макдона получил высшее образование
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Защитник «Нэшвилла» Райан Макдона получил высшее образование, и ему вручили диплом. Хоккеист окончил Висконсинский университет в Мадисоне. Защитник выступал за команду университета с 2007 по 2010 год, а затем подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Потребовалось несколько дополнительных лет, но наконец я окончил университет. Спасибо моей семье и друзьям за поддержку!» – написал Макдона в своей соцсети.

Фото: соцсети Макдоны

В минувшем регулярном чемпионате 34-летний защитник набрал 32 (3+29) очка в 74 матчах при показателе полезности «+19». В шести матчах плей-офф опытный защитник отметился результативной передачей, а «Нэшвилл» проиграл «Ванкуверу» в первом раунде плей-офф НХЛ. Макдона является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2020 и 2021).

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