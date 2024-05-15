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Германия – Латвия, результат матча 15 мая 2024, счет 8:1, ЧМ по хоккею 2024

Сборная Германия забросила восемь шайб и разгромила Латвию на чемпионате мира — 2024
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В Остраве на стадионе «Остравар-Арена» прошёл матч в рамках группового этапа 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой группы В между сборными Латвии и Германии. Разгромную победу в матче одержали хоккеисты Германии со счётом 8:1.

ЧМ-2024 . Группа B
15 мая 2024, среда. 17:20 МСК
Германия
Окончен
8 : 1
Латвия
1:0 Кагун (Кельбле, Тиффельс) – 05:27     2:0 Висман – 18:05 (pp)     3:0 Пфёдерль (Эхлиз, Мюллер) – 20:48     4:0 Туоми (Кастнер, Угбекиле) – 22:42     5:0 Петерка (Райхель, Висман) – 25:37 (pp)     6:0 Михаэлис (Эхлиз, Мюллер) – 30:54 (pp)     7:0 Петерка (Стаховяк, Райхель) – 35:53     7:1 Комулс (Дзиеркалс) – 39:02     8:1 Штурм – 44:28    

Дублем в составе немецкой сборной отметился нападающий «Баффало» Джон-Джейсон Петерка. Отметим, что сборная Германии забросила семь шайб уже к 36-й минуте матча. Голкипер латвийской сборной Кристерс Гудлевскис был заменён после четырёх пропущенных шайб. На смену ему вышел вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин, пропустивший ещё четыре шайбы.

Сборная Латвии потерпела первое поражение на текущем чемпионате мира при трёх победах. Сборная Германии одержала свою вторую победу на турнире при двух поражениях и вошла в зону плей-офф в группе B.

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