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Чехия — Дания, результат матча 15 мая 2024, счёт 7:4, ЧМ по хоккею 2024

Сборная Чехии обыграла Данию в матче с 11 голами на чемпионате мира — 2024
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На «О2-Арене» в Праге (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А — сборными Дании и Чехии. Со счётом 7:4 победу одержала чешская национальная команда.

ЧМ-2024 . Группа A
15 мая 2024, среда. 17:20 МСК
Чехия
Окончен
7 : 4
Дания
0:1 Вайсе Матиасен (Блихфельд, Бруггиссер) – 18:54 (pp)     1:1 Рутта (Кемпф) – 19:52     2:1 Флек (Конделик, Воженилек) – 22:50     3:1 Седлак (Каше, Червенка) – 24:29     3:2 Русселль (Йенсен, Бруггиссер) – 39:36     3:3 Мёльгор (Лауридсен, Лассен) – 44:43     4:3 Кундратек (Томашек, Крейчик) – 46:16     5:3 Кубалик (Томашек, Палат) – 51:10     6:3 Странски (Кемпф, Воженилек) – 51:30     6:4 Фром (Шель, Вайсе Матиасен) – 51:51     7:4 Палат (Кемпны) – 53:08    

Голами в составе чешской сборной отметились Ян Рутта, Якуб Флек, Лукаш Седлак, Томаш Кундратек, Доминик Кубалик, Матей Странски и Ондржей Палат. За сборную Дании отличились Кристиан Вайсе Матиасен, Патрик Русселль, Оскар Мёльгор и Матиас Фром.

Сборная Чехии одержала третью победу в четырёх матчах, датчане проиграли свой второй матч на турнире.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.

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