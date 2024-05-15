Сборная Чехии обыграла Данию в матче с 11 голами на чемпионате мира — 2024

На «О2-Арене» в Праге (Чехия) завершился матч чемпионата мира по хоккею — 2024 между командами группы А — сборными Дании и Чехии. Со счётом 7:4 победу одержала чешская национальная команда.
Голами в составе чешской сборной отметились Ян Рутта, Якуб Флек, Лукаш Седлак, Томаш Кундратек, Доминик Кубалик, Матей Странски и Ондржей Палат. За сборную Дании отличились Кристиан Вайсе Матиасен, Патрик Русселль, Оскар Мёльгор и Матиас Фром.
Сборная Чехии одержала третью победу в четырёх матчах, датчане проиграли свой второй матч на турнире.
Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Сборная России не была допущена Международной федерацией хоккея (ИИХФ) к участию в первенстве. В прошлом году победителем ЧМ стала сборная Канады.
- 15 мая 2024
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