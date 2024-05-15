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Один из лидеров «Далласа» не примет участия в пятой игре серии с «Колорадо»

Один из лидеров «Далласа» не примет участия в пятой игре серии с «Колорадо»
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Нападающий «Далласа» Роопе Хинц не примет участия в пятом матче серии с «Колорадо». Форвард получил травму верхней части тела в предыдущем матче серии. В составе форварда заменит нападающий Радек Факса, сообщает пресс-служба техасского клуба.

В текущем плей-офф Хинц провёл 11 матчей, в которых набрал шесть очков — забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи. В прошедшей регулярке на счету нападающего 80 матчей, в которых Хинц набрал 65 очков — забросил 30 шайб и отдал 35 результативных передач.

Текущий счёт в серии 3-1 в пользу «Далласа». Напомним, «Колорадо» потерял одного из своих ведущих нападающих Валерия Ничушкина. Россиянин вновь попал в Программу помощи хоккеистам НХЛ и был отстранён от игр на полгода. Пятый матч серии пройдёт в ночь на 16 мая.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Запад. 5-й матч
16 мая 2024, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Колорадо Эвеланш
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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