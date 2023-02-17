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Америка трогательно простилась с отцом Овечкина, видео, «Вашингтон» проиграл «Флориде» без Александра Овечкина

Огромный стадион погрузился в тишину. Америка трогательно простилась с отцом Овечкина
Егор Бульчук
Америка трогательно простилась с отцом Овечкина
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Евгений Кузнецов забросил шайбу, но не стал её праздновать.

20-тысячная Capital One Arena погрузилась в тишину. Все огни, экраны, прожекторы погасли. В течение нескольких десятков секунд на вашингтонском стадионе можно было разглядеть единственную надпись: «Михаил Овечкин 1951 — 2023». Кажется, болезненнее остальных церемонию воспринял Евгений Кузнецов — в предматчевые минуты нападающий стоял на скамейке запасных, склонив голову и прикрыв лицо шлемом.

ВИДЕО

Кроме того, «Вашингтон» подготовил трогательный ролик в память об ушедшем отце российского хоккеиста. В видео использовали старые фотографии семьи Овечкиных, а также фрагменты с драфта НХЛ, знаковых матчей в карьере Александра и выдержки из интервью Михаила.

ВИДЕО

Начало матча осталось за «Флоридой». Гости побежали вперёд со стартового вбрасывания, с лёгкостью и удовольствием запирая «Вашингтон» в его зоне. В середине периода одна из позиционных атак привела к взятию ворот. Вераге и Луостаринен, обыгравшись накоротке у правого борта, стянули на себя внимание четырёх соперников. В результате забытый всеми Густав Форслинг успел прицелиться и подготовить убойный бросок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Возможность восстановить равенство выпала «Кэпиталз» через несколько смен. Хозяева получили большинство — и в этот момент стало особенно заметно, насколько же им не хватает Овечкина. «Столичные» хоть и смогли закрепиться в чужой зоне, но не довели до створа ни одного броска. Всего же в течение первого отрезка голкипер «Флориды» Сергей Бобровский вступил в игру шесть раз.

После перерыва «Вашингтон» включил более высокие скорости, но «Пантерз» ответили на вызов достойно. Нейтрализовав пару контрвыпадов, «Флорида» закрутила новую позиционку, которая завершилась, как предыдущая — точным и дальним выстрелом.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2023, пятница. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Форслинг (Луостаринен, Вераге) – 09:10 (5x5)   0:2 Стаал (Монтур, Вераге) – 21:32 (5x5)   0:3 Уайт (Лунделль) – 27:20 (5x5)   1:3 Строум (Оши, Густафссон) – 35:51 (5x5)   1:4 Барков (Смит) – 37:03 (5x5)   2:4 Бекстрём (Густафссон) – 53:04 (5x4)   3:4 Кузнецов (Оши, Густафссон) – 57:28 (6x4)   3:5 Лунделль – 58:39 (en)   3:6 Райнхарт (Лунделль) – 59:45 (en)

Осознав, что терять нечего, позади Вашингтон, «Кэпиталз» бросили все силы в наступление. «Пантеры» оказались готовы к такому повороту событий и запросто перестроились на контратакующую модель. Два забега в чужую зону позволили «Флориде» «пристреляться», а во время третьего Колин Уайт эффектно уложил вратаря Дарси Кемпера и праздновал успех.

Сделав дело, «Пантерз» слегка приспустили вожжи. Расслабившись, полевые игроки заставили поработать Бобровского. Голкипер сделал несколько важных и ярких сейвов, но в конце концов всё же пропустил: Дилан Строум хитроумно подставил клюшку под щелчок Ти Джея Оши.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Флорида» ответила играючи: Александр Барков при выходе «2 в 1» всем видом показал, что выполнит передачу на партнёра — Кемпер купился на финт и проглядел бросок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде «Вашингтон» добавил в движении и бросковой активности, что стало неожиданностью для «Пантерз» — команде пришлось трижды нарушить правила. «Кэпиталз» наказали соперника за два фола: сначала Никлас Бекстрём, а затем Евгений Кузнецов — уже в расстановке 6х4 — вернули в матч интригу. Несмотря на важность момента, Кузнецов обошёлся без празднований — даже не поднял клюшку вверх, а только снова склонил голову.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На ещё один штурм «Кэпиталз» не хватило, а в самом финале они пропустили две шайбы в пустые ворота. 3:6 — «Вашингтон» терпит досадное поражение от одного из основных конкурентов в турнирной таблице. Теперь у команд одинаковое количество набранных очков (62). По дополнительным показателям «Кэпиталз» остаются в зоне плей-офф, но риск потерять путёвку очень велик: снизу, помимо «Флориды», поддавливают «Айлендерс», а у «Детройта» и «Баффало» при небольшом отставании есть запас по играм.

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