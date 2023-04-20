«Позорно раздавлены». Сборную Канады вынесли 8:0 на главном юниорском хоккейном турнире

Юниорский чемпионат мира для Канады – крайне любопытный турнир. С одной стороны – почётное звание родоначальников хоккея и вечные претензии на золото, с другой – первенство проходит в крайне неудобный для них апрель, когда главные силы бьются в плей-офф юниорских лиг. На чемпионате мира они раз в десятилетие берут золото, а остальное время либо борются за бронзу, либо вылетают на ранних стадиях. Другое дело – августовский мемориал Глинки, где «кленовые листья» правят практически безраздельно.

Вот и в этом году в Швейцарию не приехал Коннор Бедард — главная юниорская звезда, ради которой несколько клубов НХЛ сливали свои сезоны. Хотя его «Реджайна» вылетела в первом раунде WHL ещё 10 дней назад, нападающий, очевидно, решил, что одного золота ЮЧМ у него достаточно, а повышать свои акции на предстоящем драфте ему некуда, выше первого номера всё равно не прыгнешь. Да и сезон у него был длинный, но, возможно, увидим его на взрослом чемпионате мира в Латвии и Финляндии?

Но и без своего последнего «некствана» Канада всё равно привезла сильную команду, которой многие прочат медали. От «кленовых листьев» ожидали чего угодно, но не вынос вперёд ногами в первом же матче!

Действующие чемпионы шведы не стали откладывать дело в долгий ящик, а вдавили педаль газа в пол и смяли соперника за первые 13 минут с копейками, накидав пять голов с семи бросков. Канадцы как будто вообще забыли выйти на игру – допускали чудовищные ошибки, паниковали, выглядели потерянными в своей зоне. «Они показывают самый глупый хоккей, который я видел за долгое время в исполнении команды Канады», — удивлялся автор The Hockey News Тони Феррари.

«Швеция играет как команда, они на кураже. А Канада принимает плохие решения как при игре с шайбой, так и без неё, допускают потери. В целом – совершенно ужасающий период», — отмечал в перерыве эксперт TSN Дэйв Рид.

После пятой шайбы Карсона Бьярнасона в воротах сменил Габриель Дайгл, но это помогло разве что проиграть не 0:15, а всего лишь 0:8. Канадцы и не думали бороться, а просто сдались. К тому же, начиная со второго периода, канадцы с усиленным рвением принялись не играть, а удаляться (два штрафа до конца игры, ещё три малых), за что шведы их не преминули наказать.

Больше всех покуражилась первая пятёрка шведов, забросившая четыре шайбы, а защитник Аксель Сандин-Пелликка набрал 5 (1+4) очков. «Немного шокированы, насколько хорошо прошёл матч. Канада вышла играть слишком жёстко и действовала неряшливо. После первого периода можно было уже немного расслабиться, но не полностью. Ближе к концу они уже поняли, что не смогут победить, и начали больше хитовать, чтобы побесить нас. Но мы продолжали показывать свою игру, забили ещё парочку голов. У нас чертовски сильная команда, мы можем зайти настолько далеко, насколько захотим», — сказал после игры Сандин-Пелликка.

Часть канадских болельщиков восприняла ошеломляющий разгром довольно спокойно, другая часть была в ярости:

«Это называется «надрали задницу».

«Это шутка? Швеция разорвала Канаду».

«Это может быть самое крупное поражение Канады от Швеции в турнирах ИИХФ с 1987 года, когда в матче чемпионата мира в Вене они выиграли 9:0».

«Только что включил трансляцию. Объясните, как, чёрт возьми, мы докатились до 0:7… против Швеции?»

«Отличное начало, ребята. Так много талантов. Команда, ясно дело, хорошо подготовлена. Как только людям в Федерации хоккея Канады удаётся сохранить свои места? Они не только коррумпированы, но и чудовищно некомпетентны. Быть позорно раздавленными средненькой Швецией – это что-то».

В любом случае это только один матч.