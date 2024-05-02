21-летний вратарь Вячеслав Бутеец подписал контракт с «Анахаймом», сообщает пресс-служба клуба. Соглашение новичка рассчитано сроком на два года. Россиянин был выбран «Дакс» на драфте 2022 года в шестом раунде под общим 178-м номером.

Бутеец — воспитанник команды «Белые медведи» (Челябинск), играл в её составе в МХЛ в сезонах-2019/2020 — 2021/2022. В прошлом сезоне Бутеец провёл 35 матчей за «Челмет» в ВХЛ и одержал 16 побед с процентом отражённых бросков 91,3%. В прошедшем сезоне голкипер дебютировал в КХЛ за «Трактор» в матче с московским «Динамо», в котором пропустил три гола и был заменён по ходу встречи.

Всего в ВХЛ голкипер сыграл 81 матч и одержал 40 побед с процентом отражённых бросков 92,3%.