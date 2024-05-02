39-летний защитник Яков Рылов подписал новый контракт с «Амуром». Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, соглашение рассчитано сроком на один сезон.

Опытнейший хоккеист выступает в составе дальневосточной команды с сезона-2022/2023. В прошедшем регулярном чемпионате он провёл 43 матча и набрал 14 (2+12) очков. В плей-офф он сыграл в шести встречах и записал на свой счёт одну результативную передачу.

В КХЛ Рылов выступал в составе таких клубов, как московское «Динамо», «Спартак», ЦСКА, «Нефтехимик», «Ак Барс», «Автомобилист», «Металлург». Всего на счету защитника 798 игр, в которых он набрал 264 (68+196) балла за результативность.

Также он становился чемпионом России в составе бело-голубых в сезоне-2004/2005 и был признан лучшим новичком.