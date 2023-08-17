«Русские девушки сногсшибательны и хотят уехать из страны». Новые байки канадца о КХЛ

Легионеры никогда не устанут рассказывать о России. Всё-таки для многих иностранцев мы остаёмся загадочной и непонятной страной, о которой интересно послушать. На этот раз автором баек стал канадский нападающий Зак Бойчак, который несколько лет назад провёл три сезона в КХЛ, играя за «Сибирь», «Слован» и «Северсталь». В подкасте Cam&Strick Бойчак рассказал о подозрительных методах лечения и восстановления, русских девушках, задержках зарплаты в клубах, походам в баню с глушением пива, а также сравнил КХЛ с европейскими лигами.

«КХЛ — другой мир, но если получишь свои деньги, то это того стоит»

— Поговорим о России? Опиши свой опыт.

— Я был в Новосибирске, там каждый день -40°C, на улицу почти не выходишь. Ни разу за два-три года, что я был в КХЛ, мне не платили вовремя. Не лучший опыт, но в итоге я получил все свои деньги и потом уехал в прекрасную Швейцарию.

— Самое большое отличие КХЛ от Швейцарии и Германии?

— В КХЛ надо быть готовым вкалывать, участвовать в длинных сборах, играть по 15 предсезонных матчей за 20 дней. В Швейцарии денег немного поменьше, но образ жизни в целом потрясающий. Почти каждую ночь проводишь дома, выезды — ни о чём. Но в России тоже прикольно, мне нравилась эта пахота, да и девушки. Девушки там супер.

— А расскажи про тамошние перелёты. Вот ты садишься в самолёт, впереди 17-часовой перелёт, что там? Сломанные кресла или пилот нетрезвый, за что-то ты переживал?

— Было жутковато летать на «Яках», там ещё посадка через заднюю часть. Самолёт как из 1980-х, не знаешь, безопасный он или нет. Садишься в него, и тебе говорят – лететь шесть часов, но это только полпути, потом дозаправка и ещё один перелёт на восток России. А это уже 14 часов разницы с моим родным городом. КХЛ – это другой мир, но если получишь свои деньги, то это того стоит.

— Новосибирск — это вотчина Тарасенко. Ты сказал, что хоть и с запозданием, но тебе всё же заплатили, а это самое главное. А платили-то как? Сумками с наличкой или на счёт в банке, возили ли тебя в банк с охраной, чтобы ты положил деньги на счёт? Как там всё работает?

— Кто-то сразу наличкой получал, но я ничему не доверял. Забавно, что вы Тарасенко упомянули, ведь его папа был у нас помощником тренера. И он волшебник, очень хорошо работал с молодёжью, и мне он очень нравился.

Что до зарплаты, то мне пришлось ждать четыре-пять месяцев. Приехал я в октябре, и мне постоянно говорили, что деньги скоро будут, что либо КГБ, либо газовики их пришлют. И спустя четыре-пять месяцев я действительно получил большой чек. Я там ещё пару месяцев был, ждал крупный остаток по зарплате. В итоге ждать пришлось аж до сентября, специально ездил в Новосибирск, ходил в нужный банк за деньгами, потом делал перевод себе. Сумасшедший был год.

— А если бы тебе не заплатили?

— Там нужно иметь хорошего агента. К счастью, мой агент хорошо говорил на русском, у него жена русская, сам он жил в Хорватии, часто приезжал в Россию. Так что это целый процесс. Некоторые команды не платили игрокам, люди по несколько лет ждали своих денег, но в конечном итоге получили. КХЛ стала лучше, стала выгонять клубы из лиги, пыталась создать профсоюз игроков. Так что там становится лучше, чем было 5–10 лет назад.

— Вернёмся к папе Тарасенко. Его сын играет в Северной Америке, он понимает североамериканцев в КХЛ. Ты мог к нему подойти, сказать, что тебе несколько месяцев не платят и что ты не знаешь, что делать, а кушать хочется?

— Лично я ни на что не жаловался. Среди молодёжи были ребята, которые перехватывали у других на бензин или на обед. Молодые ребята так тратили деньги, что могли буквально жить от зарплаты до зарплаты. Но тренеры и генменеджеры в таком же положении, они тоже ждали своих денег, хотели знать, когда придут деньги от спонсоров. Там бывают непростые времена. Если нефть падает или спонсоры не присылают деньги, то что есть, то есть.

Зак Бойчак Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Русские девушки сногсшибательные, но это потому, что они хотят уехать из страны»

— А девушек там легко склеить, легче, чем в Северной Америке, где они могут быть заносчивыми?

— Да, особенно в Москве и Петербурге. Девять из десяти там будут просто сногсшибательными красотками. И это неспроста, а потому что они хотят уехать из этой страны. Большинство хороших девочек выходят замуж в 19–20 лет, так что, если знакомишься в клубе с девушкой, вероятно, она хочет, чтобы ты увёз её с собой в Канаду или США.

— Почему же ты никого не нашёл?

— С языковым барьером это непросто. Я на телефоне переводил гуглом, пытался общаться с этими девушками. Но я знаю довольно много ребят, которые нашли себе русских девушек и увезли с собой.

— А бывало, что после пары свиданий девушка думает, что ты уже готов на ней жениться и увезти с собой, а ты пропадаешь, и она начинает сходить с ума, звонить? Попадал ты в безумные ситуации?

— Я лично нет, но моему агенту пришлось улаживать ситуацию с одним клиентом. Там реально пришлось привлекать секретную службу, защиту свидетелей. Я так далеко не заходил, но такие случаи были.

— А в Швейцарии как девушки?

— Я играл в Берне, на мой взгляд, только в Цюрихе с девушками всё хорошо. В Германии, Франции, Британии не найдёшь таких девушек, как в Восточной Европе – России, Чехии, Румынии, Эстонии.

«Во время спада мы шли в баню и глушили пиво со странной рыбой»

— Россия такая интересная! Я слышал всякие ненормальные истории. Общался с Тревором Гиллисом и другими тафгаями, которые там играли, они там оттянулись на полную, владельцы к ним хорошо относились. Но слышал, там всем надо жать руки каждый день, а на свой день рождения приносить торт. И всякие идиотские вещи, типа как там козлов в жертву на арене приносят. Это всё правда?

— Да, всё правда, и про рукопожатия, и про торт на день рождения. И историю с козлом слышал, но в моих командах до таких безумств не доходило. Но если у нас был спад, мы шли в баню и глушили пиво с этой странной рыбой. А так да, туда надо ехать, если готов тренироваться и накачивать себя чем угодно для хорошего самочувствия. Утром приходишь, тебе дают витамины. В сезоне игры через день, перелёты безумные, ты не понимаешь, в каком ты сейчас часовом поясе, какой вообще сейчас час. Капельницы в отелях, русский газ, такие сумасшедшие истории. Интересная лига, очень сильно отличается от Северной Америки.

Зак Бойчак Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

— А что такое русский газ?

— Если честно, я даже не знаю, что это. Я один раз его пробовал, когда играл в «Северстали». Ужасный город, полмиллиона жителей и всего один ресторан. Но если у тебя достаточно богатая команда, она оплатит русский газ. Тамошним ребятам он нравится.

Заходишь в подсобку на арене, там сидит старый врач подозрительного вида. Свет выключен, горит только одна лампочка. Все стоят в очереди, ты ложишься на стол, и тебя подключают к газовой камере. Многие музыку слушают, чтобы настроиться и словить кайф. Тебе говорят надеть маску для дыхания, дать газу растечься в голове и задержать дыхание. Ты задерживаешь дыхание, думаешь, что как-то долго, и в итоге у тебя получается не дышать три-четыре минуты. Безумие. Ловишь кайф и потом выходишь, чувствуя себя на миллион долларов. Многие это делали, многим нравилось.

Есть у меня ещё одна история. Как-то я заболел, в такой ситуации многим ставят капельницы. У нас человек пять-шесть тогда заболели, мы все пошли к врачу на базе. Захожу к нему, самочувствие ужасное. Врач просит меня наклониться, делает мне укол в попу и говорит: «Быстрее езжай домой, сейчас ты вырубишься, а завтра станет лучше». Я прыгнул в такси, доехал до дома и сразу вырубился, а на следующий день чувствовал себя как огурчик. Кто знает, что это было.

— Как думаешь, русские ребята привозят русский газ в НХЛ?

— Да, любопытно, провозит ли его кто-то тайком. Было бы здорово, если бы это было так. Но я об этом не слышал. Кажется, он очень дорогой, к тому же для него нужен большой баллон и всё остальное. Тяжело будет такое в ручной клади пронести.

— А это допинг, от него начинаешь лучше играть? Как он действует?

— Думаю, просто восстанавливаешься быстрее. Это точно незаконная штука, здесь за такое ты точно попал бы в неприятности. От него просто начинаешь великолепно себя чувствовать, даже не знаю, как по-другому объяснить.

— Никогда не было мыслей типа «заберите меня отсюда»? Ты играл в Швейцарии, Германии и КХЛ. В КХЛ хоккей намного лучше или больше платят, в чём выгода туда ехать?

— Там больше платят. Но чтобы заработать по-настоящему большие деньги, надо играть в топ-клубах, их штук пять-шесть. А так лиги подравниваются. Швеция, на мой взгляд, в целом лига лучше, чем в России. Но там есть несколько топ-клубов, с которыми невозможно конкурировать, потому что они платят огромные деньги, и потолка зарплат там по сути нет. Немецкая лига становится лучше, в Швейцарии очень хороший хоккей. А ещё есть Лига чемпионов, где играют клубы из разных лиг. Германия, Швейцария, Финляндия, Швеция – все эти лиги сейчас сопоставимы.