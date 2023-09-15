«Торпедо» всё ещё непобедимо, «Спартак» тащит чудо-звено. Итоги дня в КХЛ

14 сентября в регулярном чемпионате КХЛ сыграли семь матчей. Подводим их итоги.

Ещё в прошлом сезоне «Адмирал» был одним из самых неудобных соперников омского клуба, Никита Серебряков творил чудеса в столкновеннии с омскими звёздами. Сейчас самому ценному игроку «моряков» дали отдых, и «ястребы», явно разозлённые оплеухой от «Амура», повели 2:0. Любопытно, что дубль сделал Михаил Беляев, который дебютировал за «Авангард», а в прошлом году неудачно провёл аренду во Владивостоке. Однако атака «Адмирала» смогла превратить 0:2 в 3:2, и в концовке игры хозяев вытащили их главные звёзды — Ткачёв перевёл игру в овертайм, Буше его закончил.

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«Трактор» потерял Виталия Кравцова из-за очередной травмы и вернул в состав Никиту Тертышного, который переживает трудный период своей карьеры. Челябинцы после прошлых матчей получили вагон критики и к середине матча вели 3:0: первые голы за новый клуб забили новички Виктор Антипин и Владимир Жарков. Однако в дебюте сезона «Трактор» вдрызг проваливает третьи периоды — и под занавес основного времени минчане отыграли две шайбы, подарив нервную концовку.

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Уже через сорок секунд после старта матча «Автомобилист» сделал то, что не мог 60 минут в прошлой игре соперников — забил: Сергей Широков, который трудно начал сезон, забил из левого круга вбрасывания. Игра в Екатеринбурге получилась намного веселее борьбы в Нижнекамске — как по счёту, так и по количеству созданных командами моментов. Лучше реализовывали их хозяева: первый дубль в КХЛ сделал Владимир Кузнецов, который проводил первый матч в сезоне.

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Андрей Разин наконец-то доехал до Магнитогорска — и календарь подарил ему матч с командой из города, где тренер родился. На предсезонке «Лада» отыгралась с 1:4 и выиграла матч, и сейчас крепкий орешек из Тольятти чуть не повторил трюк. «Магнитка» вела 2:0, казалось, владела подавляющим преимуществом, но гости сравняли счёт. Особенно красивый гол удался Трою Джозефсу, который забил из почти немыслимого положения. Однако в овертайме Макар Хабаров принёс «Металлургу» пятую победу подряд.

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Все билеты на первое «зелёное дерби» сезона были распроданы задолго до матча. Однако начало встречи местных болельщиков вряд ли порадовало: меньше чем через четыре минуты после старта гости смогли распечатать ворота Александра Самонова, а вскоре шайба Галиева счёт удвоила. Перевернуть матч «СЮ» помогли удаления гостей: бывший игрок «Ак Барса» Вячеслав Лещенко, в команде в своё время не задержавшийся, отметился дублем. В концовке Иван Дроздов, который известен своими проходами, обыграл нескольких оппонентов вблизи чужих ворот и забил красивейший победный гол.

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Фееричный старт «Куньлуня» во многом объясняется классной игрой их вратарского дуэта Смит — Джурасик. Сегодня формально второй голкипер китайского клуба был великолепен 40 минут в Нижнем Новгороде, останавливая атакующие порывы парней Ларионова. Однако гости сломались в третьем периоде — «Торпедо» в дебюте периода забило в большинстве и меньшинстве, и после этого всё пошло как по маслу. Хет-трик оформил Максим Летунов, 17-летний Никита Артамонов набрал очередной результативный балл.

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«Витязь» — пожалуй, самая грустная команда на старте чемпионата. За 60 минут атака балашихинского клуба сподобилась лишь на 11 бросков по чужим воротам — а вот «Спартак», который недавно провёл сенсационную игру в Петербурге, продолжил доминировать на льду. Две шайбы в матче провело звено Голдобин — Морозов — Порядин, которые в этом сезоне на троих набрали уже 25 очков, на счету Голдобина уже семь шайб в этом сезоне.

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Матчи 15 сентября

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