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Результаты матчей КХЛ 14 сентября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, расписание матчей 15 сентября

«Торпедо» всё ещё непобедимо, «Спартак» тащит чудо-звено. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
«Спартак» тащит чудо-звено
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«Салават» победил в первом «зелёном дерби» сезона, «Металлург» впервые выиграл дома.

14 сентября в регулярном чемпионате КХЛ сыграли семь матчей. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2023, четверг. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
ОТ
Адмирал
Владивосток
1:0 Беляев (Гуляев) – 27:33 (5x5)     2:0 Беляев (Мартынов, Пайгин) – 35:04 (5x5)     2:1 Корбит (Голубев) – 35:15 (5x5)     2:2 Гутик (Метальников, Варфоломеев) – 38:59 (5x5)     2:3 Граовац (Фьоре) – 41:12 (5x5)     3:3 Ткачёв – 58:22 (6x5)     4:3 Буше (Спунер, Шулак) – 61:16 (4x3)    

Ещё в прошлом сезоне «Адмирал» был одним из самых неудобных соперников омского клуба, Никита Серебряков творил чудеса в столкновеннии с омскими звёздами. Сейчас самому ценному игроку «моряков» дали отдых, и «ястребы», явно разозлённые оплеухой от «Амура», повели 2:0. Любопытно, что дубль сделал Михаил Беляев, который дебютировал за «Авангард», а в прошлом году неудачно провёл аренду во Владивостоке. Однако атака «Адмирала» смогла превратить 0:2 в 3:2, и в концовке игры хозяев вытащили их главные звёзды — Ткачёв перевёл игру в овертайм, Буше его закончил.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2023, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Динамо Мн
Минск
1:0 Дер-Аргучинцев (Горюнов-Рольгизер) – 09:27 (5x5)     2:0 Антипин (Сошников, Хэмилтон) – 14:41 (5x4)     3:0 Жарков (Котляревский, Калинин) – 33:17 (5x5)     3:1 Смит (Пинчук, Калдис) – 57:33 (5x5)     3:2 Ковгореня (Кёрран) – 59:08 (6x5)    

«Трактор» потерял Виталия Кравцова из-за очередной травмы и вернул в состав Никиту Тертышного, который переживает трудный период своей карьеры. Челябинцы после прошлых матчей получили вагон критики и к середине матча вели 3:0: первые голы за новый клуб забили новички Виктор Антипин и Владимир Жарков. Однако в дебюте сезона «Трактор» вдрызг проваливает третьи периоды — и под занавес основного времени минчане отыграли две шайбы, подарив нервную концовку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2023, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Широков (Романцев, Да Коста) – 00:41 (5x5)     2:0 Кузнецов (Хрипунов) – 06:56 (5x5)     3:0 Кузнецов (Блэкер) – 14:00 (5x5)     3:1 Якупов (Сидоров, Брюквин) – 14:26 (5x5)     3:2 Брюквин (Якупов, Хохлов) – 21:59 (5x5)     4:2 Гуркин (Бывальцев, Да Коста) – 28:06 (5x4)    

Уже через сорок секунд после старта матча «Автомобилист» сделал то, что не мог 60 минут в прошлой игре соперников — забил: Сергей Широков, который трудно начал сезон, забил из левого круга вбрасывания. Игра в Екатеринбурге получилась намного веселее борьбы в Нижнекамске — как по счёту, так и по количеству созданных командами моментов. Лучше реализовывали их хозяева: первый дубль в КХЛ сделал Владимир Кузнецов, который проводил первый матч в сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2023, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 2
ОТ
Лада
Тольятти
1:0 Юров – 00:45 (5x5)     2:0 Коробкин (Кошелев, Дронов) – 04:54 (5x5)     2:1 Червоненко (Колтыгин) – 24:10 (5x5)     2:2 Джозефс (Космачук, Кугрышев) – 43:12 (5x5)     3:2 Хабаров (Коробкин, Кошелев) – 61:45 (3x3)    

Андрей Разин наконец-то доехал до Магнитогорска — и календарь подарил ему матч с командой из города, где тренер родился. На предсезонке «Лада» отыгралась с 1:4 и выиграла матч, и сейчас крепкий орешек из Тольятти чуть не повторил трюк. «Магнитка» вела 2:0, казалось, владела подавляющим преимуществом, но гости сравняли счёт. Особенно красивый гол удался Трою Джозефсу, который забил из почти немыслимого положения. Однако в овертайме Макар Хабаров принёс «Металлургу» пятую победу подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2023, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Кагарлицкий (Яшкин, Шипачёв) – 03:45 (5x5)     0:2 Галиев (Журавлёв) – 06:24 (5x5)     1:2 Лещенко (Хмелевски, Шмелёв) – 10:04 (5x3)     2:2 Лещенко (Хмелевски, Хафизуллин) – 32:04 (5x4)     3:2 Дроздов (Бирюков) – 54:24 (5x5)    

Все билеты на первое «зелёное дерби» сезона были распроданы задолго до матча. Однако начало встречи местных болельщиков вряд ли порадовало: меньше чем через четыре минуты после старта гости смогли распечатать ворота Александра Самонова, а вскоре шайба Галиева счёт удвоила. Перевернуть матч «СЮ» помогли удаления гостей: бывший игрок «Ак Барса» Вячеслав Лещенко, в команде в своё время не задержавшийся, отметился дублем. В концовке Иван Дроздов, который известен своими проходами, обыграл нескольких оппонентов вблизи чужих ворот и забил красивейший победный гол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2023, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
5 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Броссо (Меркли, Вуд) – 07:17 (5x4)     0:2 Броссо (Вон, Оттенбрайт) – 36:07 (5x5)     1:2 Летунов (Атанасов) – 40:31 (5x4)     2:2 Белевич – 44:25 (4x5)     3:2 Атанасов (Ураков) – 54:59 (5x5)     4:2 Летунов (Коваленко, Артамонов) – 57:01 (5x5)     5:2 Летунов (Коваленко, Конюшков) – 58:19 (5x4)    

Фееричный старт «Куньлуня» во многом объясняется классной игрой их вратарского дуэта Смит — Джурасик. Сегодня формально второй голкипер китайского клуба был великолепен 40 минут в Нижнем Новгороде, останавливая атакующие порывы парней Ларионова. Однако гости сломались в третьем периоде — «Торпедо» в дебюте периода забило в большинстве и меньшинстве, и после этого всё пошло как по маслу. Хет-трик оформил Максим Летунов, 17-летний Никита Артамонов набрал очередной результативный балл.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 сентября 2023, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 4
Спартак
Москва
0:1 Локтионов (Талалуев, Цыплаков) – 12:04 (5x5)     0:2 Морозов (Порядин, Зайцев) – 20:19 (5x5)     1:2 Цицюра (Яровой) – 24:14 (5x4)     1:3 Голдобин (Порядин, Морозов) – 38:40 (5x5)     1:4 Голдобин (Цыплаков, Порядин) – 41:52 (5x4)    

«Витязь» — пожалуй, самая грустная команда на старте чемпионата. За 60 минут атака балашихинского клуба сподобилась лишь на 11 бросков по чужим воротам — а вот «Спартак», который недавно провёл сенсационную игру в Петербурге, продолжил доминировать на льду. Две шайбы в матче провело звено Голдобин — Морозов — Порядин, которые в этом сезоне на троих набрали уже 25 очков, на счету Голдобина уже семь шайб в этом сезоне.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Матчи 15 сентября

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2023, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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