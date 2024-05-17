Кошечкин рассказал, кого считает фаворитами в плей-офф НХЛ

Бывший вратарь «Металлурга» Василий Кошечкин высказался о том, какие команды считает главными претендентами на Кубок Стэнли — 2024.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — фавориты Кубка Стэнли. У них сбалансированная команда, с отличными нападающими и защитниками. Плюс Шестёркин, вратарь — это компонент, который даёт результат. И во «Флориде Пантерз» так же — Бобровский играет хорошо, есть отличное нападение. Эти две команды будут претендовать на Кубок», — приводит слова Кошечкина Metaratings.

В данный момент «Флорида» ведёт в счёте серии с «Бостоном» — 3-2.

Напомним, «Рейнджерс» стали первой командой, вышедшей в третий раунд плей-офф НХЛ, обыграв «Каролину» со счётом 4-2 в серии. В финале Западной конференции «синерубашечники» встретятся с победителем пары «Пантерз» и «Брюинз».