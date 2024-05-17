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Бывший главный тренер «Сент-Луиса» Берюбе возглавит «Торонто»

Бывший главный тренер «Сент-Луиса» Берюбе возглавит «Торонто»
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Новым главным тренером «Торонто Мэйпл Лифс» станет канадец Крэйг Берюбе. Об этом сообщил журналист Фрэнк Серавалли в своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter).

Берюбе возглавлял «Сент-Луис Блюз» и привёл команду к Кубку Стэнли в 2019 году. Американский клуб на данный момент является последним местом работы канадского специалиста, который он покинул в 2023 году после четырёх лет в качестве главного тренера.

Также Берюбе возглавлял «Филадельфию Флайерз» с 2013 по 2015 год.

В качестве игрока канадский специалист выступал за «Торонто Мэйпл Лифс» в сезоне-1991/1992.

Напомним, «Торонто» завершил сезон после того, как проиграл в седьмом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостоном» — 1:2 ОТ. После этого руководство клуба приняло решение расстаться с главным тренером команды — Шелдоном Кифом. Он возглавлял «Мэйпл Лифс» в 349 играх регулярного сезона. Под руководством Кифа клуб три сезона подряд набирал по 100 очков в регулярке.

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