Четыре очка Ткачука помогли сборной США обыграть Польшу в матче ЧМ-2024

Сегодня, 17 мая, на стадионе «Остравар-Арена» в Остраве (Чехия) в рамках группового этапа 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой матч провели команды группы В — сборные США и Польши. Со счётом 4:1 победу одержала американская национальная команда.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Брэди Ткачук, набравший четыре очка, забив гол и отдав три передачи. Также заброшенными шайбами отметились Майкл Кесселринг и Коул Кофилд, оформивший дубль.

У польской команды отличился Гжегож Пасют. Его ассистентами выступили Патрык Вронка и Марцин Колуш.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» в Праге.