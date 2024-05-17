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Четыре очка Ткачука помогли сборной США обыграть Польшу в матче ЧМ-2024

Четыре очка Ткачука помогли сборной США обыграть Польшу в матче ЧМ-2024
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Сегодня, 17 мая, на стадионе «Остравар-Арена» в Остраве (Чехия) в рамках группового этапа 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой матч провели команды группы В — сборные США и Польши. Со счётом 4:1 победу одержала американская национальная команда.

ЧМ-2024 . Группа B
17 мая 2024, пятница. 21:20 МСК
Польша
Окончен
1 : 4
США
0:1 Кесселринг (Ткачук, Власик) – 30:11     0:2 Ткачук (Пинто, Сандерсон) – 39:17     0:3 Кофилд (Ткачук) – 41:11     1:3 Пасют (Вронка, Колуш) – 46:22     1:4 Кофилд (Ткачук, Пинто) – 49:15    

Самым результативным игроком в составе победителей стал Брэди Ткачук, набравший четыре очка, забив гол и отдав три передачи. Также заброшенными шайбами отметились Майкл Кесселринг и Коул Кофилд, оформивший дубль.

У польской команды отличился Гжегож Пасют. Его ассистентами выступили Патрык Вронка и Марцин Колуш.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» в Праге.

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