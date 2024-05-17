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Сборная Чехии крупно обыграла Австрию, забросив четыре безответные шайбы в матче ЧМ-2024

Сборная Чехии крупно обыграла Австрию, забросив четыре безответные шайбы в матче ЧМ-2024
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Сегодня, 17 мая, на стадионе «О2-Арена» в Праге (Чехия) в рамках группового этапа 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой матч провели команды группы А — сборные Чехии и Австрии. Со счётом 4:0 победу одержала чешская национальная команда.

ЧМ-2024 . Группа A
17 мая 2024, пятница. 21:20 МСК
Чехия
Окончен
4 : 0
Австрия
1:0 Каше – 19:32     2:0 Кубалик (Томашек, Шпачек) – 35:49 (pp)     3:0 Флек (Странски) – 36:53 (pp)     4:0 Томашек (Палат, Кубалик) – 41:31    

Авторами заброшенных шайб стали Ондржей Каше, Доминик Кубалик, Якуб Флек и Давид Томашек. Вратарь Петр Мразек оформил «сухарь», отразив 21 бросок в створ.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» в Праге.

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