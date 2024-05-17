Сборная Чехии крупно обыграла Австрию, забросив четыре безответные шайбы в матче ЧМ-2024

Сегодня, 17 мая, на стадионе «О2-Арена» в Праге (Чехия) в рамках группового этапа 87-го чемпионата мира по хоккею с шайбой матч провели команды группы А — сборные Чехии и Австрии. Со счётом 4:0 победу одержала чешская национальная команда.

Авторами заброшенных шайб стали Ондржей Каше, Доминик Кубалик, Якуб Флек и Давид Томашек. Вратарь Петр Мразек оформил «сухарь», отразив 21 бросок в створ.

Напомним, чемпионат мира по хоккею — 2024 проходит в Чехии с 10 по 26 мая в двух городах — Праге и Остраве. Матчи четвертьфинала состоятся 23 мая, полуфинальные встречи пройдут 25 мая. Матч за третье место и финал чемпионата мира будут сыграны 26 мая на «O2 Арене» в Праге.