Первый гол Хуснутдинова не помог «Сочи», «Спартак» побеждает уже 5 матчей. Итоги дня КХЛ

14 октября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять игр. Подводим их итоги.

Казанцы выиграли четыре матча подряд, и выезд на Дальний Восток им наверняка хотелось завершить на мажорной ноте. «Амур», который двумя днями ранее проснулся только под конец встречи, сегодня дал бой с самого начала. Хабаровчане дважды выходили вперёд, используя большинство, но гости очень быстро находили ответ. Так игра дошла до овертайма, где своё слово сказал Александр Радулов, принеся своей команде победу на исходе первой минуты дополнительного времени. Благодаря этому успеху «Ак Барс» продолжает делить первое место Востока с «Металлургом», уступая «сталеварам» только по дополнительным показателям и имея одну игру в запасе. «Амур» же продолжает находиться вне зоны плей-офф.

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Нижегородцы, перевернувшие ход встречи с командой бывшего напарника Игоря Ларионова — «Северсталью» Андрея Козырева, — сегодня принимали набравший отличный ход «Спартак». Красно-белые открыли счёт на исходе первого периода, а в середине второго удвоили преимущество. Тем не менее ещё до второго перерыва «Торпедо» полностью отыграло дефицит, оставив всю интригу на заключительный отрезок матча. Всё решилось за считаные моменты до конца основного времени — Илья Талалуев на 58-й минуте вывел гостей вперёд, а Николай Голдобин за пять секунд до сирены подтвердил пятую победу «Спартака» подряд, которая позволила москвичам обойти «Торпедо» в турнирной таблице.

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Одна из главных сенсаций старта регулярного сезона вернулась домой после неудачного выезда на Дальний Восток — «Лада» проиграла все четыре матча «Адмиралу» и «Амуру». Первые сегодня пожаловали в Тольятти после двух поражений от «Ак Барса» и крайне неудачного начала сезона — главное открытие предыдущего плей-офф плетётся в конце списка команд Востока. Забегая вперёд, клуб из Владивостока теперь и вовсе находится на последнем месте в конференции, ведь после открытия счёта «моряки» пропустили три шайбы от хозяев льда и больше не смогли пробить Владислава Подъяпольского.

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«Куньлунь» наконец-то получил пару дней отдыха — до этого китайский клуб провёл семь матчей за 11 дней октября. Передышка, как сперва показалось, не помогла — бедовый «Нефтехимик» забросил две шайбы к исходу 10-й минуты матча. Однако затем «драконы» нашли в себе силы отыграться, забив по голу в большинстве и меньшинстве. В середине второго периода «Ред Стар» и вовсе вышли вперёд, но удержать преимущество не удалось — нижнекамцы не только восстановили равновесие, но и вырвали победу в овертайме. Чёрная полоса «Куньлуня» никак не закончится — команда проиграла уже девять матчей подряд.

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Сергей Фёдоров пошёл на неожиданный ход, усадив в запас Ивана Федотова после неудачного матча со «Спартаком» и дав шанс 20-летнему Дмитрию Гамзину. «Сочи» горел желанием взять реванш за два поражения в этом сезоне. Однако армейцы такого сделать не позволили, обеспечив необходимое преимущество всего через семь с половиной минут после стартового вбрасывания. Голы Дица и Фатеева разделили всего 18 секунд, и их оказалось достаточно для победы, ведь южане ответили только дебютной шайбой Марата Хуснутдинова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 15 октября

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