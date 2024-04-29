В Новосибирске отгремела российская молодёжка. Как прошёл турнир «Кубок Будущего»?

С 25 по 28 апреля в Новосибирске проходил турнир «Лига Ставок Кубок Будущего», на котором собрались четыре команды: сборные России, Беларуси, Казахстана и сборная СХЛ (Студенческая хоккейная лига). Формат турнира был круговой: каждый должен был сыграть с каждым. В выходной день 27 апреля прошёл мини-турнир «3 на 3».

Это был первый международный турнир, проведённый в Новосибирске. Напомним, в 2023 году Новосибирск и Омск должны были принимать молодёжный чемпионат мира, но из-за всем известных событий в начале 2022 года такой возможности сибирские города лишились. И вот спустя почти полтора года лучшие молодые российские игроки всё-таки доехали до города на Оби.

Обзор матчей сборной России

Сконцентрируем основное внимание на нашей сборной. В первый игровой день подопечным Воеводина предстояло встретиться со сборной СХЛ. В первом периоде команда студентов дала отличный бой российской команде и даже сумела забросить. Но во втором периоде сборная России взяла игру под свой контроль, блестяще используя ближнюю скамейку в зоне атаки. Третий период стал формальностью, но и там наша команда сумела оформить две шайбы.

Во втором матче сборной России противостояла сборная Казахстана, которая получила днём ранее сокрушительные 0:7 от команды Беларуси. Приём от хозяев тоже пощады не снискал. Уже в первом периоде россияне отправили три шайбы в ворота географического соседа. Далее преимущество планомерно наращивалось: во втором забили четыре, а в третьем – пять. Игроки сборной России пытались дать шоу во втором периоде, три раза попытавшись исполнить лакросс-гол, но ни одна попытка не была успешной. Хотя после попытки Михалёва шайба устремилась на пятак, откуда в ворота её отправил Малов.

Третий матч должен был стать полновесным финалом турнира, но сборная Беларуси уступила команде СХЛ туром ранее. Первый период прошёл в равной борьбе и закончился нулевой ничьей. Болельщики в Новосибирске впервые увидели безголевой период на турнире. Во втором периоде сборная России начала играть острее и нашла успех на пятаке соперника, забив дважды после вылазки на него с фланга. А после забросила ещё две шайбы до перерыва, предопределив исход как матча, так и турнира. В третьем периоде белорусы распечатали-таки Егора Заврагина, который за матч не раз спасал нашу команду.

Сборная России одержала убедительнейшую победу на турнире, выиграв три матча с общим счётом 24-2. Лучшим бомбардиром турнира стал Михаил Ильин, набравший 7 (5+2) очков. Самым ценным игроком был признан Владимир Михалёв.

Российская команда одержала также победу и в мини-турнире «3 на 3», разгромив сборную Казахстана в полуфинале, а в финале переиграв сборную Беларуси.

«Сибирь-Арена» на матче со сборной Казахстана Фото: fhr.ru

Посещаемость

Стоит повториться, что для Новосибирска международный турнир в диковинку, поэтому ажиотаж на матчах был. И немалый. Визуально на матч с командой СХЛ собралось больше половины стадиона, на игре с Казахстаном посещаемость ещё значительно увеличилась. Но особняком стоит последняя игра с Беларусью. Мало того, что это был самый посещаемый матч (10 195 зрителей при вместимости 10 634), так ещё и атмосфера на арене была приближена к той, что бывает на матчах «Сибири». Зрители более бурно праздновали голы, приветствовали громкими овациями сейвы российского голкипера и не были безмолвными наблюдающими.

Неприятный инцидент(ы)

Всё было замечательно в плане атмосферы на матчах, за исключением одного «но». Заряды «русские вперёд» в первых периодах встреч с Казахстаном и Беларусью оставили неприятное послевкусие. Все прекрасно знают, что Россия является многонациональной страной. А хоккеисты, как известно, представляют страну, а не нацию. Поэтому такие выкрики абсолютно недопустимы и неуместны на матчах сборной России. Как условному Магомеду Шараканову на такое реагировать? Вопрос остаётся открытым, хотя его уже давно пора бы закрыть.

Также нам удалось после окончания соревнований побеседовать с самым ценным игроком турнира – Владимиром Михалёвым.

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– Что для вас значит награда самого ценного игрока турнира?

– Вообще, она стала неожиданностью. Но на самом деле ничего особенного. Больше нужно к тренерам обращаться, чтобы понять, самый ценный или нет. Но всё равно спасибо за награду.

– Почему неожиданностью? Кто-то больше заслужил?

– Возможно, не я, а кто-нибудь другой.

– В условиях международного бана становится ли Беларусь всё более принципиальным соперником?

– Да, конечно, белорусы с каждым годом становятся всё сильнее и сильнее. С ними играть становится ещё интереснее. Спасибо им за сегодняшнюю игру.

– Можно ли, подводя итоги, назвать турнир идеальным в исполнении сборной?

– Думаю, что да. Мы выполнили все установки тренера, выиграли все матчи. Спасибо ребятам за игру и за турнир в целом.

– Каково быть представителем поколения, лишённым права выступать на крупных международных турнирах?

– Конечно, обидно, когда не попадаешь на турнир из-за политической ситуации. Но мы продолжаем жить, играть, тренироваться. Благодаря таким турнирам мы становимся сильнее.