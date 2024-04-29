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Молодёжная сборная России одержала победу на турнире Кубок Будущего, обыграв сборные Казахстана и Беларуси

В Новосибирске отгремела российская молодёжка. Как прошёл турнир «Кубок Будущего»?
Максим Макаров
Как прошёл турнир «Кубок Будущего»?
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Наша сборная одержала три убедительные победы. А самый ценный игрок турнира назвал белорусов принципиальным соперником.

С 25 по 28 апреля в Новосибирске проходил турнир «Лига Ставок Кубок Будущего», на котором собрались четыре команды: сборные России, Беларуси, Казахстана и сборная СХЛ (Студенческая хоккейная лига). Формат турнира был круговой: каждый должен был сыграть с каждым. В выходной день 27 апреля прошёл мини-турнир «3 на 3».

Это был первый международный турнир, проведённый в Новосибирске. Напомним, в 2023 году Новосибирск и Омск должны были принимать молодёжный чемпионат мира, но из-за всем известных событий в начале 2022 года такой возможности сибирские города лишились. И вот спустя почти полтора года лучшие молодые российские игроки всё-таки доехали до города на Оби.

«Кубок Будущего». Итоговая таблица

Обзор матчей сборной России

Сконцентрируем основное внимание на нашей сборной. В первый игровой день подопечным Воеводина предстояло встретиться со сборной СХЛ. В первом периоде команда студентов дала отличный бой российской команде и даже сумела забросить. Но во втором периоде сборная России взяла игру под свой контроль, блестяще используя ближнюю скамейку в зоне атаки. Третий период стал формальностью, но и там наша команда сумела оформить две шайбы.

Лига Ставок Кубок Будущего . Кубок Будущего
25 апреля 2024, четверг. 15:30 МСК
Россия U20
Окончен
8 : 1
Сборная СХЛ
1:0     2:0     2:1     3:1     4:1     5:1     6:1     7:1     8:1    

Во втором матче сборной России противостояла сборная Казахстана, которая получила днём ранее сокрушительные 0:7 от команды Беларуси. Приём от хозяев тоже пощады не снискал. Уже в первом периоде россияне отправили три шайбы в ворота географического соседа. Далее преимущество планомерно наращивалось: во втором забили четыре, а в третьем – пять. Игроки сборной России пытались дать шоу во втором периоде, три раза попытавшись исполнить лакросс-гол, но ни одна попытка не была успешной. Хотя после попытки Михалёва шайба устремилась на пятак, откуда в ворота её отправил Малов.

Лига Ставок Кубок Будущего . Кубок Будущего
26 апреля 2024, пятница. 15:30 МСК
Россия U20
Окончен
12 : 0
Казахстан U20
1:0 Ильин (Римашевский, Артамонов) – 00:33 (5x5)     2:0 Соловьёв (Баклашёв, Пестерев) – 01:56 (5x5)     3:0 Пестерев (Кузнецов, Кузьмин) – 15:23 (5x5)     4:0 Михалёв (Васильков) – 22:00 (5x5)     5:0 Великов (Соловьёв, Гуляев) – 22:27 (5x5)     6:0 Малов (Михалёв) – 36:19 (5x5)     7:0 Варюшкин (Кузнецов, Жуков) – 38:46 (5x5)     8:0 Соловьёв (Михалёв, Силаев) – 41:03 (5x4)     9:0 Шараканов (Казаковцев) – 44:30 (5x5)     10:0 Ильин – 53:40 (5x5)     11:0 Васильков (Шараканов, Гуляев) – 54:02 (5x5)     12:0 Артамонов (Ильин) – 56:03 (5x5)    

Третий матч должен был стать полновесным финалом турнира, но сборная Беларуси уступила команде СХЛ туром ранее. Первый период прошёл в равной борьбе и закончился нулевой ничьей. Болельщики в Новосибирске впервые увидели безголевой период на турнире. Во втором периоде сборная России начала играть острее и нашла успех на пятаке соперника, забив дважды после вылазки на него с фланга. А после забросила ещё две шайбы до перерыва, предопределив исход как матча, так и турнира. В третьем периоде белорусы распечатали-таки Егора Заврагина, который за матч не раз спасал нашу команду.

Лига Ставок Кубок Будущего . Кубок Будущего
28 апреля 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Россия U20
Окончен
4 : 1
Беларусь U20
1:0 Кузьмин (Римашевский, Силаев) – 28:57 (5x4)     2:0 Соловьёв (Михалёв) – 34:06 (5x4)     3:0 Рябкин (Казаковцев) – 35:06 (5x5)     4:0 Ильин (Артамонов, Шараканов) – 36:50 (5x4)     4:1 Жилюк (Глинский) – 57:54 (4x5)    

Сборная России одержала убедительнейшую победу на турнире, выиграв три матча с общим счётом 24-2. Лучшим бомбардиром турнира стал Михаил Ильин, набравший 7 (5+2) очков. Самым ценным игроком был признан Владимир Михалёв.

Российская команда одержала также победу и в мини-турнире «3 на 3», разгромив сборную Казахстана в полуфинале, а в финале переиграв сборную Беларуси.

«Сибирь-Арена» на матче со сборной Казахстана

«Сибирь-Арена» на матче со сборной Казахстана

Фото: fhr.ru

Посещаемость

Стоит повториться, что для Новосибирска международный турнир в диковинку, поэтому ажиотаж на матчах был. И немалый. Визуально на матч с командой СХЛ собралось больше половины стадиона, на игре с Казахстаном посещаемость ещё значительно увеличилась. Но особняком стоит последняя игра с Беларусью. Мало того, что это был самый посещаемый матч (10 195 зрителей при вместимости 10 634), так ещё и атмосфера на арене была приближена к той, что бывает на матчах «Сибири». Зрители более бурно праздновали голы, приветствовали громкими овациями сейвы российского голкипера и не были безмолвными наблюдающими.

Неприятный инцидент(ы)

Всё было замечательно в плане атмосферы на матчах, за исключением одного «но». Заряды «русские вперёд» в первых периодах встреч с Казахстаном и Беларусью оставили неприятное послевкусие. Все прекрасно знают, что Россия является многонациональной страной. А хоккеисты, как известно, представляют страну, а не нацию. Поэтому такие выкрики абсолютно недопустимы и неуместны на матчах сборной России. Как условному Магомеду Шараканову на такое реагировать? Вопрос остаётся открытым, хотя его уже давно пора бы закрыть.

Также нам удалось после окончания соревнований побеседовать с самым ценным игроком турнира – Владимиром Михалёвым.

Красивая шайба Михалёва за «Сибирь»:
Видео
19-летний форвард «Сибири» Михалёв забросил эффектную шайбу броском из-под ноги

– Что для вас значит награда самого ценного игрока турнира?
– Вообще, она стала неожиданностью. Но на самом деле ничего особенного. Больше нужно к тренерам обращаться, чтобы понять, самый ценный или нет. Но всё равно спасибо за награду.

– Почему неожиданностью? Кто-то больше заслужил?
– Возможно, не я, а кто-нибудь другой.

– В условиях международного бана становится ли Беларусь всё более принципиальным соперником?
– Да, конечно, белорусы с каждым годом становятся всё сильнее и сильнее. С ними играть становится ещё интереснее. Спасибо им за сегодняшнюю игру.

– Можно ли, подводя итоги, назвать турнир идеальным в исполнении сборной?
– Думаю, что да. Мы выполнили все установки тренера, выиграли все матчи. Спасибо ребятам за игру и за турнир в целом.

– Каково быть представителем поколения, лишённым права выступать на крупных международных турнирах?
– Конечно, обидно, когда не попадаешь на турнир из-за политической ситуации. Но мы продолжаем жить, играть, тренироваться. Благодаря таким турнирам мы становимся сильнее.

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