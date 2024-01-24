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19-летний форвард «Сибири» Михалёв забросил эффектную шайбу броском из-под ноги

19-летний форвард «Сибири» Михалёв забросил эффектную шайбу броском из-под ноги
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В Балашихе на арене «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной между «Витязем» и «Сибирью». Победу в матче одержали новосибирцы со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2024, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 4
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Галузин (Барак, Цицюра) – 03:22 (5x4)     1:1 Андреофф (Морозов, Коротков) – 36:19 (5x5)     1:2 Бутузов (Гоголев) – 50:08 (5x4)     1:3 Михалёв – 52:57 (5x5)     1:4 Коротков (Андреофф, Костин) – 57:06 (en)    

В середине третьего периода эффектной заброшенной шайбой отметился нападающий «Сибири» Владимир Михалёв. 19-летний хоккеист воспользовался грубейшей ошибкой защитника «Витязя», подхватил шайбу в чужой зоне и броском из-под ноги поразил дальний угол ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне Михалёв провёл за «Сибирь» лишь 12 матчей, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.

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