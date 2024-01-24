19-летний форвард «Сибири» Михалёв забросил эффектную шайбу броском из-под ноги
Поделиться
В Балашихе на арене «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной между «Витязем» и «Сибирью». Победу в матче одержали новосибирцы со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2024, среда. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 4
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Галузин (Барак, Цицюра) – 03:22 (5x4) 1:1 Андреофф (Морозов, Коротков) – 36:19 (5x5) 1:2 Бутузов (Гоголев) – 50:08 (5x4) 1:3 Михалёв – 52:57 (5x5) 1:4 Коротков (Андреофф, Костин) – 57:06 (en)
В середине третьего периода эффектной заброшенной шайбой отметился нападающий «Сибири» Владимир Михалёв. 19-летний хоккеист воспользовался грубейшей ошибкой защитника «Витязя», подхватил шайбу в чужой зоне и броском из-под ноги поразил дальний угол ворот.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
В текущем сезоне Михалёв провёл за «Сибирь» лишь 12 матчей, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.
Комментарии
- 24 января 2024
-
22:42
-
22:36
-
22:25
-
22:21
-
22:15
-
21:58
-
21:50
-
21:42
-
21:34
-
21:18
-
21:15
-
20:50
-
20:35
-
20:30
-
20:22
-
20:16
-
20:15
-
19:50
-
19:40
-
19:35
-
19:30
-
19:20
-
19:11
-
19:00
-
18:55
-
18:40
-
18:20
-
18:00
-
17:55
-
17:35
-
17:15
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
15:51
Партнерский контент