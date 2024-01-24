19-летний форвард «Сибири» Михалёв забросил эффектную шайбу броском из-под ноги

В Балашихе на арене «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной между «Витязем» и «Сибирью». Победу в матче одержали новосибирцы со счётом 4:1.

В середине третьего периода эффектной заброшенной шайбой отметился нападающий «Сибири» Владимир Михалёв. 19-летний хоккеист воспользовался грубейшей ошибкой защитника «Витязя», подхватил шайбу в чужой зоне и броском из-под ноги поразил дальний угол ворот.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В текущем сезоне Михалёв провёл за «Сибирь» лишь 12 матчей, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами.