"Барс", "Челны" и питерское "Динамо" одержали домашние победы

В регулярном чемпионате МХЛ прошли очередные матчи.

В Казани «Барс» обыграл «Белых Медведей» со счётом 4:1. В составе победителей отличились Марат Ибрагимов, Рузаль Галеев, Зият Пайгин и Руслан Трубкин. У проигравших единственную шайбу забросил Артём Севанькаев.

В Набережных Челнах «Челны» выиграли у «Снежных Барсов» со счётом 6:3.

В Санкт-Петербурге местное «Динамо» с минимальным счётом одолело московский «Спартак» — 1:0. Единственную шайбу забросил Олег Нагличев.

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