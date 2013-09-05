"Барс", "Челны" и питерское "Динамо" одержали домашние победы
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В регулярном чемпионате МХЛ прошли очередные матчи.
В Казани «Барс» обыграл «Белых Медведей» со счётом 4:1. В составе победителей отличились Марат Ибрагимов, Рузаль Галеев, Зият Пайгин и Руслан Трубкин. У проигравших единственную шайбу забросил Артём Севанькаев.
В Набережных Челнах «Челны» выиграли у «Снежных Барсов» со счётом 6:3.
В Санкт-Петербурге местное «Динамо» с минимальным счётом одолело московский «Спартак» — 1:0. Единственную шайбу забросил Олег Нагличев.
Молодёжная хоккейная лига. Регулярный чемпионат
МХЛ - регулярный чемпионат
05 сентября 2013, четверг. 18:30 МСК
Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Белые Медведи
Челябинск
1:0 Ибрагимов (Савельев, Ястребков) – 25:41 (5x4) 1:1 Севанькаев (Пеньковский) – 30:36 (5x5) 2:1 Галеев (Мусин, Трубкин) – 31:49 (5x5) 3:1 Пайгин (Файзуллин) – 41:43 4:1 Трубкин (Галеев, Шахворостов) – 55:52 (5x4)
МХЛ - регулярный чемпионат
05 сентября 2013, четверг. 18:30 МСК
Челны
Набережные Челны
Окончен
6 : 3
Снежные Барсы
Астана
0:1 Баубеков (Мамбеталиев, Сагадеев) – 00:33 (5x5) 1:1 Гатин (Плотичкин, Евчук) – 16:14 (5x3) 1:2 Михайлис (Евсеев) – 26:24 (5x4) 2:2 Крюков (Евчук, Плотичкин) – 38:47 (5x5) 3:2 Сула – 42:49 (5x5) 3:3 Вольский – 44:48 (5x5) 4:3 Ханнанов (Ибрагимов, Муратов) – 50:05 (5x5) 5:3 Плотичкин (Евчук, Стенякин) – 51:37 (5x5) 6:3 Камалов (Брзак, Гатин) – 54:49 (5x4)
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