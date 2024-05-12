Панарин обошёл Буре и Войнова по числу матчей в плей-офф НХЛ среди россиян

В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин. Россиянин проводит свой 65-й матч за карьеру в плей-офф НХЛ.

Панарин по этому показателю обошёл соотечественников Павла Буре и Вячеслава Войнова. Теперь Панарин занимает чистое 36-е место по играм в плей-офф НХЛ среди россиян.

Следующей целью Панарина является Валерий Каменский, на счету которого 66 матчей в плей-офф НХЛ.

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