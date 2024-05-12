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Панарин обошёл Буре и Войнова по числу матчей в плей-офф НХЛ среди россиян

Панарин обошёл Буре и Войнова по числу матчей в плей-офф НХЛ среди россиян
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В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 4-й матч
12 мая 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
2-й период
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кузнецов – 01:51 (5x5)     2:0 Ноэсен (Терявяйнен, Деанджело) – 06:33 (5x5)     2:1 Кайлли (Какко, Густафссон) – 08:04 (5x5)     3:1 Ахо (Гюнцель, Бёрнс) – 15:29 (5x5)     3:2 Гудроу (Шнайдер, Веси) – 32:43 (5x5)    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. В этой встрече принимает участие российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин. Россиянин проводит свой 65-й матч за карьеру в плей-офф НХЛ.

Панарин по этому показателю обошёл соотечественников Павла Буре и Вячеслава Войнова. Теперь Панарин занимает чистое 36-е место по играм в плей-офф НХЛ среди россиян.

Следующей целью Панарина является Валерий Каменский, на счету которого 66 матчей в плей-офф НХЛ.

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