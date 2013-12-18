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Малкин не поможет "Питтсбургу" в ближайших матчах

Малкин не поможет "Питтсбургу" в ближайших матчах
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не примет участия в двух ближайших матчах команды в регулярном чемпионате НХЛ, сообщается на официальной странице клуба в «твиттере». Форвард по-прежнему не восстановился после повреждения нижней части тела.

Напомним, что у Малкина было выявлено небольшое повреждение мышцы. При этом клуб не поместил его в список травмированных, ожидая возвращения в строй со дня на день. На выходных форвард вновь пройдёт обследование.

Ближайшие матчи «Питтсбург» проведёт с «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Миннесотой».

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