Малкин не поможет "Питтсбургу" в ближайших матчах
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не примет участия в двух ближайших матчах команды в регулярном чемпионате НХЛ, сообщается на официальной странице клуба в «твиттере». Форвард по-прежнему не восстановился после повреждения нижней части тела.
Напомним, что у Малкина было выявлено небольшое повреждение мышцы. При этом клуб не поместил его в список травмированных, ожидая возвращения в строй со дня на день. На выходных форвард вновь пройдёт обследование.
Ближайшие матчи «Питтсбург» проведёт с «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Миннесотой».
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