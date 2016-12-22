Орлов: в принципе, «Вашингтон» играет хорошо, выполняем указания тренеров

Защитник «Вашингтона»поделился мыслями о выступлении команды в текущем сезоне.«В принципе, играем хорошо, стараемся выполнять указания тренеров. Был небольшой провал, когда три или четыре матча провели не очень хорошо. Но потом мы вышли из этого, одержав шесть побед подряд. Думаю, что надо продолжать в том же ключе. Перед Рождеством будем ещё один матч, постараемся его выиграть.Потом нас ждёт тяжёлый календарь. Почти через день будем играть. Надо стараться действовать собранно, избежать провалов. Все идут ровно в нашем дивизионе, нет права на ошибку», — цитирует Орлова официальный сайт НХЛ.