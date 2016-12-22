Воронин: если «Спартак» будет играть так же, то есть шанс попасть в плей-офф

Нападающий московского «Спартака»поделился впечатлениями после победы над «Локомотивом» со счётом 2:1.«Впечатления от игры только положительные. Не сказал бы, что было очень тяжело, потому что сегодня мы друг друга дополняли, помогали. Сохраняли всю игру темп, не было длинных смен, постоянно держали в напряжении команду соперника. То, что „Локомотив“ открыл счёт в матче, меня не подстегнуло, а скорее огорчило. Когда мы первые пропускаем, потом тяжело отыгрываться. Но сегодня по игре была уверенность в том, что мы отыграемся. Второй гол сильно назревал, и мы заслуженно забили.В матче с „Динамо“, думаю, мы плохо подошли в физическом плане. Я его смотрел с трибуны. У „Спартака“ не то чтобы не было эмоций, просто не было сил. Даже не знаю почему. Сегодня была совершенно другая команда, и это чувствовалось на льду. „Спартак“ был хорош в движении. Мы много говорим про попадание в плей-офф, но нужно подкреплять делом. Нам нужно заряжаться эмоциями после таких игр и не отпускать это. Думаю, если мы продолжим в том же духе, то попадём в плей-офф», — передаёт слова Воронина корреспондент «Чемпионата» Виктория Шмелёва.