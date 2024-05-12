Кузнецов забросил третью шайбу в плей-офф текущего сезона НХЛ

В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. Уже на второй минуте встречи форвард хозяев Евгений Кузнецов отличился заброшенной шайбой в ворота Игоря Шестёркина. Для Кузнецова этот гол стал третьем в этом сезоне плей-офф Кубка Стэнли.

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Счёт серии стал 3-0 в пользу «Рейнджерс». «Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Каролина» расположилась на второй строчке Востока, в активе команды 111 баллов.

Кузнецов веселит партнёров на тренировке «Каролины»: