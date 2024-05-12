Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кузнецов забросил третью шайбу в плей-офф текущего сезона НХЛ

Кузнецов забросил третью шайбу в плей-офф текущего сезона НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит четвёртый матч серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 4-й матч
12 мая 2024, воскресенье. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
2-й период
3 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Кузнецов – 01:51 (5x5)     2:0 Ноэсен (Терявяйнен, Деанджело) – 06:33 (5x5)     2:1 Кайлли (Какко, Густафссон) – 08:04 (5x5)     3:1 Ахо (Гюнцель, Бёрнс) – 15:29 (5x5)     3:2 Гудроу (Шнайдер, Веси) – 32:43 (5x5)    

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче 2:1 в пользу хозяев. Уже на второй минуте встречи форвард хозяев Евгений Кузнецов отличился заброшенной шайбой в ворота Игоря Шестёркина. Для Кузнецова этот гол стал третьем в этом сезоне плей-офф Кубка Стэнли.

Евгений Кузнецов — хоккей Подробнее

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Счёт серии стал 3-0 в пользу «Рейнджерс». «Рейнджерс» завершили регулярный чемпионат НХЛ на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции со 114 очками. «Каролина» расположилась на второй строчке Востока, в активе команды 111 баллов.

Материалы по теме
Кузнецов вышел на 11-е место по голам в плей-офф НХЛ среди россиян, обойдя Ларионова
Календарь плей-офф НХЛ
Турнирная сетка плей-офф НХЛ

Кузнецов веселит партнёров на тренировке «Каролины»:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android