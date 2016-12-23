Миловзоров: приложу все силы, чтобы помочь «Сибири». Будем биться

Нападающий Егор Миловзоров поделился впечатлениями от возвращения в «Сибирь».
«Поступило предложение из Новосибирска. Семь лет меня не было дома. Испытываю особенные чувства. С нетерпением жду вбрасывания. Чувствую себя отлично. Многих в команде знаю. Чувствую, что приехал в родной город. Лица меняются, а дом остаётся домом. Многое изменилось. Видно, что работа идёт, всё меняется в лучшую сторону. Я отдам всё, что есть, приложу силы, чтобы помочь команде попасть в плей-офф. Настрой боевой. Будем биться», — цитирует игрока клубное телевидение.
Видео интервью доступно по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=BSYXBMC7dU8