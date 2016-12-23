Торторелла: в первом периоде «Коламбус» намочил штаны

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс»прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» (7:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«В первом периоде соперник поверил, что может выиграть сегодня, так как мы намочили штаны. В перерыве я поговорил с командой — хотел добиться того, чтобы они перестали нервничать и поверили в себя. В конце концов, они хорошо играли на протяжении 30 игр, почему бы не продолжить сейчас? В итоге то, что мы сделали во втором и третьем периодах, – важный момент для нашей команды», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.