Кареев: «Кузня» повела себя честно, переход в «Нефтехимик» для меня — шаг вперёд

Вратарьпрокомментировал свой обмен из новокузнецкого «Металлурга» в нижнекамский «Нефтехимик».«Когда появилось предметное предложение о переходе в «Нефтехимик», руководство «Металлурга» сообщило мне, что в Нижнекамске высказали заинтересованность в моих услугах. В «Металлурге» такое предложение о возможности продолжения карьеры, когда дело дошло до конкретики, скрывать не стали, и клуб повёл себя честно в данной ситуации. С учётом того, что «Нефтехимик» ведёт борьбу за попадание в плей-офф и имеет все шансы выступить в розыгрыше Кубка Гагарина — 2017, переход в Нижнекамск — это для меня шаг вперёд в спортивном плане. Для меня это будет новый и важный опыт. Хотелось бы поблагодарить всех болельщиков Новокузнецка за поддержку! Не исключаю, что в своей карьере я ещё сыграю за клуб, который дал мне путёвку в большой хоккей», — цитирует Кареева официальный сайт «Кузни».