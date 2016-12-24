«Кузня» обменяла вратаря Кареева в «Нефтехимик», взамен получив Хакимова

Новокузнецкий «Металлург» и нижнекамский «Нефтехимик» произвели обмен вратарями, сообщает официальный сайт клуба из Новокузнецка. В «Нефтехимик» перебрался, в обратном направлении проследовал, помимо этого клуб из Нижнекамска выплатит денежную компенсацию.В текущем чемпионате 22-летний Кареев сыграл 28 матчей, при коэффициенте надёжности 2,57 и проценте отражённых бросков 93,2.26-летний Хакимов в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в трёх играх, пропуская в среднем 2,64 шайбы за игру и отражая 90,5 % бросков по своим воротам.