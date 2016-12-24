Чибисов: такого зрелищного овертайма, как в НХЛ, всё равно у нас не получится

Нападающий «Ак Барса»поделился мнением о введении в Континентальной хоккейной лиге формата овертайма «3 на 3».«Мы катались по два раза в день, уже перебор льда. Если серьёзно, нормально себя чувствуем. Готовимся к матчам. Сегодня даже провели специальную игровую тренировку. Надо было войти в ритм, первые смены давались тяжеловато. Под конец уже чувствовали себя лучше.Новый формат овертайма в КХЛ? У нас всё равно такого зрелищного овертайма, наверное, не получится, как в НХЛ. Там всё направлено на атаку – есть выходы и два в ноль, и три в ноль. У нас всё равно команды будут играть осторожнее. Но до буллитов матчи будут реже доходить, я думаю», — цитирует Чибисова официальный сайт клуба.